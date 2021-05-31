Шпионский скандал в Европе: Дания помогала США собирать данные о европейских чиновниках

Источник материала: ОНТ

Шпионский скандал разгорается в Европе. Стало известно, что Дания помогала США собирать данные о европейских чиновниках.

Агентству национальной безопасности Соединенных Штатов оказывали помощь датские спецслужбы. Следили, в частности, за Ангелой Меркель и лидерах её уровня. В сообщении упоминается руководство Франции, Норвегии и Швеции. Глава шведского оборонного ведомства уже потребовал от Дании объяснений.





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