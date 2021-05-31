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Шпионский скандал в Европе: Дания помогала США собирать данные о европейских чиновниках
Источник материала: ОНТ
Шпионский скандал разгорается в Европе. Стало известно, что Дания помогала США собирать данные о европейских чиновниках.
Агентству национальной безопасности Соединенных Штатов оказывали помощь датские спецслужбы. Следили, в частности, за Ангелой Меркель и лидерах её уровня. В сообщении упоминается руководство Франции, Норвегии и Швеции. Глава шведского оборонного ведомства уже потребовал от Дании объяснений.
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Шпионский скандал разгорается в Европе. Стало известно, что Дания помогала США собирать данные о европейских чиновниках. Агентству национальной безопасности...
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