Ночные заморозки ожидаются 1 июня в Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Беларуси 1 июня местами будут ночные заморозки, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах может быть туман. Ожидается слабый неустойчивый ветер, днем – северо-восточный 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит +2°С…+8°С, ночью и утром местами могут быть заморозки на почве до 0°С …-3°С. Днем воздух прогреется до +14°С …+20°С.

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram