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Ночные заморозки ожидаются 1 июня в Беларуси
Источник материала: ОНТ
В Беларуси 1 июня местами будут ночные заморозки,
Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах может быть туман. Ожидается слабый неустойчивый ветер, днем – северо-восточный 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха составит +2°С…+8°С, ночью и утром местами могут быть заморозки на почве до 0°С …-3°С. Днем воздух прогреется до +14°С …+20°С.
ФОТО: pixabay
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В Беларуси 1 июня местами будут ночные заморозки, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без...
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