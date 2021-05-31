СК возбудил уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений о минировании учебных заведений

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений о минировании учебных заведений. Попытка дестабилизировать в последний день учебного года ситуацию предпринята в столице, и других городах.





Сообщения о взрывных устройствах поступили утром на электронные почты школ Минска, Гродно, Калинковичей, Мозыря. Только из столичных школ экстренно эвакуировали свыше 3 тысяч человек. На место оперативно прибыли саперно-пиротехнические группы. Ни на одном объекте взрывчатых устройств не обнаружено.

За последние несколько месяцев возбуждено уже более 70 уголовных дел о ложных сообщениях об опасности. За подобные действия грозит до 7 лет лишения свободы.

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