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СК Беларуси начал тянуть с предъявлением обвинений россиянке Сапеге

31.05.2021 16:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси в понедельник, вопреки ожиданиям, передумал предъявлять обвинение задержанной гражданке России Софии Сапеге.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Филановича.

"Сегодня обвинение еще не предъявлено. Следственные действия продолжатся завтра", - сообщил адвокат.

Утром в понедельник защитник россиянки заявил, что 31 мая представители Главного следственного управления Следственного комитета Беларуси предъявят ей обвинение.

Что-то пошло не так или кто-то передумал…

 
 
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Следственный комитет Беларуси в понедельник, вопреки ожиданиям, передумал предъявлять обвинение задержанной гражданке России Софии Сапеге.
 
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