ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сколько можно заработать в месяц в Минске на сервисе Кабанчик?

31.05.2021 16:17 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Несколько сотен заказов в день со средним чеком больше 300 рублей. Возможность работать с удобным для себя графиком и «без начальников». Сотрудничество с проверенными прямыми заказчиками и возможности для заработка в сотнях профессиональных направлений.

Сколько можно заработать в месяц в Минске на сервисе Кабанчик?

Какие исполнители востребованы на сервисе?

На Kabanchik много возможностей для работы и временной подработки может заинтересовать представителей рабочих профессий. Заказчикам нужны помощники:

  • домашние мастера;
  • сантехники и электрики;
  • специалисты по квартирному ремонту;
  • маляры;
  • мастера по ремонту техники.

Для них всегда есть работа, а в теплое время года иногда спрос превышает предложение. Уровень заработка зависит непосредственно от задачи, объема работ, срочности и других условий. Также влияет то, сколько времени исполнитель готов посвятить работе: пару часов в неделю или по несколько часов в день.

В любом случае при желании можно зарабатывать достаточно. Так, средний доход специалиста в категории «Домашний мастер» — 1 600 белорусских рублей в месяц. Для сравнения: весной 2021 года номинальная начисленная зарплата в Беларуси составила 1384,7 белорусских рублей.

Отдельно стоит упомянуть высокий спрос на услуги курьерской доставки. В больших городах интерес заказчиков к исполнителям стабильно высокий, но он еще больше растет в периоды непогоды, а также при ограничениях, связанных с Covid-19. Средняя стоимость доставки — 4-6 рублей. Курьер может сам выбирать количество доставок, которое способен осуществить за день, а также удобный временной промежуток и районы работы.

Клининговые услуги — еще одна востребованная категория на сайте. Жители крупных городов предпочитают экономить время и отказываются от рутинных дел. Умение профессионально наводить чистоту может принести в среднем 1200 белорусских рублей в месяц.

Сколько можно заработать в месяц в Минске на сервисе Кабанчик?

Работа онлайн

Растущий рыночный спрос на удаленных специалистов заметен и на сервисе. Так, увеличилось количество заданий для представителей популярных интернет-специальностей: SEO-оптимизаторов, копирайтеров, разработчиков сайтов, программистов, дизайнеров и других. Работать онлайн могут также репетиторы, юристы и другие специалисты, услуги которых можно предоставлять удаленно.

Заказчики предлагают среднерыночные цены на услуги. Так, средний доход разработчика сайтов составляет около 2000 белорусских рублей в месяц. Средняя стоимость услуг веб-разработчика — 200, дизайнера — 120 белорусских рублей.

На сервисе можно работать официально, зарегистрировавшись и уплачивая необходимые государственные сборы. Так что у представителей закона нет вопросов к такой подработке. Обладатели востребованных специальности и просто люди со свободным временем и желанием работать могут достойно зарабатывать и значительно улучшить качество своей жизни.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько сотен заказов в день со средним чеком больше 300 рублей. Возможность работать с удобным для себя графиком и «без начальников». Сотрудничество с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госпогранкомитет РБ: Вид на жительство – не основание для выезда из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by