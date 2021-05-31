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Приготовились загорать? Доставайте шубы! 1 июня ожидаются заморозки
Источник материала: Партизан
В первый день лета синоптики обещают отнюдь не летнюю погоду
1 июня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +2..+8, ночью и утром местами на почве заморозки до 0..-3, днем +14..+20.
В последующие двое суток станет немного теплее, осадков также не ожидается.
2 июня ночью по республике будет от +4 до +10, днем +17..+22.
3 июня ночью +6..+11, днем от 18 до 23 тепла.
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В первый день лета синоптики обещают отнюдь не летнюю погоду
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