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Приготовились загорать? Доставайте шубы! 1 июня ожидаются заморозки

31.05.2021 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В первый день лета синоптики обещают отнюдь не летнюю погоду

Белгидромет предупреждает о неблагоприятном метеорологическом явлении! Ночью и утром 1 июня (вторник) местами по стране на почве заморозки до 0..-3°С.

1 июня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. 

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +2..+8, ночью и утром местами на почве заморозки до 0..-3, днем +14..+20.

В последующие двое суток станет немного теплее, осадков также не ожидается.

2 июня ночью по республике будет от +4 до +10, днем +17..+22.

3 июня ночью +6..+11, днем от 18 до 23 тепла.
 
 
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В первый день лета синоптики обещают отнюдь не летнюю погоду
 
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