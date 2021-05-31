"Алатырь": деревья высадили в форме древнеславянского символа – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

На кадрах видно, что очертания узора на поле представляют собой восьмиконечную звезду, которая заключена в круг. Рисунок повторяет древний символ "алатырь", который являлся у древних славян оберегом.

По информации СМИ, для формирования рисунка на поле потребовалось полторы тысячи саженцев ели. Волонтеры трудились два дня.

"Изначально хотели просто елочки посадить, но потом решили, что посадить будет лучше каким-то символом. И решили, что символ лучше сделать славянский. Это символ благополучия. И что в жизни будет все хорошо", - рассказал местный житель Егор Даричев.

По информации СМИ со ссылкой на пресс-службу Лесного попечительского совета FSC России, размер геоглифа составил 55 метров. Когда деревья вырастут и зазеленеют, орнамент можно будет увидеть даже из космоса.

Волонтеры надеются, что необычный рисунок поможет сохранить маленькую старинную деревню Гонгиничи и привлечет в нее туристов.

Алатырь – древнеславянский символ в виде восьмиконечной звезды. Его носили для получения покровительства от богов и усиления собственной энергии. Иначе алатырь называли Оком Бога, Сердцем Вселенной, Зарей Алатырь, крестом Сварога.

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