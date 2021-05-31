Чехлы для iPhone 12 Pro Max. Эффективная защита при максимальной функциональности

Источник материала: Салiдарнасць

iPhone 12 Pro Max является на сегодняшний день самым быстрым устройством с производительным процессором в своём классе. Стоимость покупки начинается от 90 000 рублей.

Уникальная камера способна делать качественный фотографии в полной темноте, увеличенный дисплей по качеству изображения не уступает цифровому телевидению. Естественно, такое устройство нуждается в защите, подобрать которую можно здесь или в магазинах вашего города.

Особенности выбора защитного чехла

Смартфон нового поколения имеет три модификации. Они отличаются диагоналями экрана, поэтому при выборе необходимо четко понимать параметр и размер. Тонкий корпус толщиной 7,4 мм позволяет выбрать изящное изделие, которое не будет отличаться громоздкостью, не увеличит габариты и при этом сохранит полную функциональность устройства.

Камера с тремя независимыми объективами работает на основе интеллектуальной системы распознавания объекта, высокое разрешение встроенного сканера Face ID позволяет добиваться изображения уровня HD. О сохранности и функциональности оптических объективов камер следует позаботиться в первую очередь.





Комплектующие и запасные части для iPhone 12 Pro Max составляют почти 45% стоимости товара, внеплановый ремонт производится исключительно в официальных сервисных центрах. Не стоит экономить на защите.

Типы защитных аксессуаров

По статистике около 70% покупателей выбирают классический «бампер». Он проверен временем, прост в использовании, крепок и надежен. Прочная рамка, охватывающая весь периметр корпуса, сохранит устройство даже после падения с высоты в несколько десятков метров.

Однако, есть уязвимые места – задняя панель и сенсорный тачпад.

Исходя из условий повседневной эксплуатации, можно выбрать такие разновидности чехлов, как:

Прозрачную накладку из силикона. Такой вид защиты функционален при применении в обычных бытовых и офисных условиях. Накладка прозрачна, незаметна, защитит корпус от царапин. Недостаток – со временем силикон может потерять цвет, в этом случае его придется заменить, чтобы гаджет не потерял вид нового изделия;

Книжку (обложку). Большинство моделей имеют комбинированную конструкцию, встроенная ножка-подставка позволит разместить устройство на столе в удобном положении, что позволит просматривать видео или участвовать в вебинаре в режиме «онлайн»;

Откидной «флип» в отличие от книжки может открываться вертикально и имеет магнитную застежку, искусно замаскированную в защитный корпус. Дорогие модели флипов обладают застёжкой усиленной конструкции, необходимо приложить дополнительное усилие для открытия. Это сделано специально, чтобы исключить самопроизвольное расстегивание;

Защитный футляр имеет вид правильной коробки, оснащенной застежкой. Два наиболее распространённых вида: кисет и кобура, которая пользуется несколько большим потребительским спросом;

Бронированные, наручные чехлы и непромокаемые боксы составляют разновидность специфических защитных изделий. Они реже пользуются потребительским спросом, заказать их можно в интернет-магазинах или в салоне. Срок поставки может составить до семи дней.





Материалы изготовления

Производители предлагают следующие основные виды материалов и корпусов, из которых изготовлены защитные чехлы:

Полимерные изделия на основе прозрачного силикона, пластика и поликарбоната;

Чехлы, базу которых составляет пластик, покрытый тканью или искусственной кожей. В качестве прокладки используется тонкий поролон;

Чехлы, имеющие покрытие из натуральной кожи или ткани высокого качества с естественными волокнами, каркас которых выполнен из карбона или углеродного пластика повышенной прочности.

Выбор окончательной модели и варианта остается за покупателем, но экономить на безопасности однозначно, не стоит. Качественная защита стоимостью 450-700 рублей убережет от внепланового дорогостоящего ремонта.

ИНН - 701717898558, ИП Модебадзе Г. С.