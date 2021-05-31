ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чехлы для iPhone 12 Pro Max. Эффективная защита при максимальной функциональности

31.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

iPhone 12 Pro Max является на сегодняшний день самым быстрым устройством с производительным процессором в своём классе. Стоимость покупки начинается от 90 000 рублей.

Уникальная камера способна делать качественный фотографии в полной темноте, увеличенный дисплей по качеству изображения не уступает цифровому телевидению. Естественно, такое устройство нуждается в защите, подобрать которую можно здесь или в магазинах вашего города.

Особенности выбора защитного чехла

Смартфон нового поколения имеет три модификации. Они отличаются диагоналями экрана, поэтому при выборе необходимо четко понимать параметр и размер. Тонкий корпус толщиной 7,4 мм позволяет выбрать изящное изделие, которое не будет отличаться громоздкостью, не увеличит габариты и при этом сохранит полную функциональность устройства.

Камера с тремя независимыми объективами работает на основе интеллектуальной системы распознавания объекта, высокое разрешение встроенного сканера Face ID позволяет добиваться изображения уровня HD. О сохранности и функциональности оптических объективов камер следует позаботиться в первую очередь.

Чехлы для iPhone 12 Pro Max. Эффективная защита при максимальной функциональности

Комплектующие и запасные части для iPhone 12 Pro Max составляют почти 45% стоимости товара, внеплановый ремонт производится исключительно в официальных сервисных центрах. Не стоит экономить на защите.

Типы защитных аксессуаров

По статистике около 70% покупателей выбирают классический «бампер». Он проверен временем, прост в использовании, крепок и надежен. Прочная рамка, охватывающая весь периметр корпуса, сохранит устройство даже после падения с высоты в несколько десятков метров.

Однако, есть уязвимые места – задняя панель и сенсорный тачпад.

Исходя из условий повседневной эксплуатации, можно выбрать такие разновидности чехлов, как:

  •          Прозрачную накладку из силикона. Такой вид защиты функционален при применении в обычных бытовых и офисных условиях. Накладка прозрачна, незаметна, защитит корпус от царапин. Недостаток – со временем силикон может потерять цвет, в этом случае его придется заменить, чтобы гаджет не потерял вид нового изделия;
  •          Книжку (обложку). Большинство моделей имеют комбинированную конструкцию, встроенная ножка-подставка позволит разместить устройство на столе в удобном положении, что позволит просматривать видео или участвовать в вебинаре в режиме «онлайн»;
  •          Откидной «флип» в отличие от книжки может открываться вертикально и имеет магнитную застежку, искусно замаскированную в защитный корпус. Дорогие модели флипов обладают застёжкой усиленной конструкции, необходимо приложить дополнительное усилие для открытия. Это сделано специально, чтобы исключить самопроизвольное расстегивание;
  •          Защитный футляр имеет вид правильной коробки, оснащенной застежкой. Два наиболее распространённых вида: кисет и кобура, которая пользуется несколько большим потребительским спросом;
  •          Бронированные, наручные чехлы и непромокаемые боксы составляют разновидность специфических защитных изделий. Они реже пользуются потребительским спросом, заказать их можно в интернет-магазинах или в салоне. Срок поставки может составить до семи дней.

Чехлы для iPhone 12 Pro Max. Эффективная защита при максимальной функциональности

Материалы изготовления

Производители предлагают следующие основные виды материалов и корпусов, из которых изготовлены защитные чехлы:

  •          Полимерные изделия на основе прозрачного силикона, пластика и поликарбоната;
  •          Чехлы, базу которых составляет пластик, покрытый тканью или искусственной кожей. В качестве прокладки используется тонкий поролон;
  •          Чехлы, имеющие покрытие из натуральной кожи или ткани высокого качества с естественными волокнами, каркас которых выполнен из карбона или углеродного пластика повышенной прочности.

Выбор окончательной модели и варианта остается за покупателем, но экономить на безопасности  однозначно, не стоит. Качественная защита стоимостью 450-700 рублей убережет от внепланового дорогостоящего ремонта.

ИНН - 701717898558, ИП Модебадзе Г. С.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
iPhone 12 Pro Max является на сегодняшний день самым быстрым устройством с производительным процессором в своём классе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельчанин попался на фокус со «старинными» монетами. Фокусников задержали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by