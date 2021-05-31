ТОП-10 лучших Форекс брокеров Беларуси 2021 по версии МОФТ

Источник материала: Салiдарнасць

Специалисты МОФТ проанализировали условия и сервис брокеров, которые предоставляют выход на Форекс трейдерам из Беларуси.

Чтобы максимально объективно оценить брокерские компании, эксперты проверяли их по более чем 100 параметрам, включая условия торговли, наличие лицензий от авторитетных регуляторов, скорость исполнения ордеров и т.д. Обязательным критерием определения лучших брокеров также стал анализ отзывов их клиентов и уровень качества поддержки. На основе полученных данных был составлен рейтинг лучших брокеров Беларуси .





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ТОП-10 рейтинга Форекс брокеров Беларуси

В первую десятку лучших белорусских Форекс брокеров вошли регулируемые компании, которые предлагают клиентам самые выгодные торговые условия, профессиональные платформы, широкий выбор активов и качественную клиентскую поддержку.

RoboForex. Компания обслуживает более 3,5 млн клиентов по всему миру, осуществляет мгновенный вывод денежных средств и предлагает один из лучших сервис копирования сделок CopyFx. Forex4you. Брокер с лицензией FSC, предоставляет клиентам центовые счета, партнерские программы с высоким размером комиссионных и кредитное плечо до 1:1000. InstaForex. Предлагает широкий выбор активов, торговых платформ и платежных систем, а также программы для получения пассивного дохода. Минимальный депозит — $1, спреды — от 0,0 пункта. FxPro. Регуляторами деятельности компании выступают FCA, CySEC и FSCA. Клиенты могут торговать валютными парами, металлами, товарами, энергоносителями, индексами, акциями и сырьевыми товарами через терминалы MetaTrader 4/5, cTrader, Edge. WELTRADE. Брокер предлагает широкую линейку счетов и плавающие спреды от 0,0 пункта. Осуществляет деятельность по лицензии IFSC — финансового регулятора Белиза. Admiral Markets. Брокер регулируется FCA, ASIC и CySEC. Его клиенты могут открывать торговые и инвестиционные счета, торговать с нулевыми комиссиями и бесплатно вносить депозит с помощью 10 платежных систем. XM Group. Брокер предлагает 16 модификаций торговой платформы, стандартные и микро счета с депозитом от $5, спреды от 0,6 пункта. Регуляторами компании являются ASIC, CySEC и IFSC. FreshForex. Компания, условия которой подойдут как новичкам, так и профессионалам. Предоставляет классические и ECN-счета. Максимальное кредитное плечо — 1:2000. Минимальный депозит — от $0. AMarkets. ECN-брокер с регуляцией FinaCom, предоставляющий счета с фиксированным и плавающим спредом от 0,1 пункта. Инвесторы могут подключаться к ПАММ-счетам и платформе копитрейдинга. FXOpen. Услугами посредника пользуются более 1 млн клиентов. У брокера широкий выбор счетов, в том числе Crypto для торговли криптовалютами и Микро с депозитом в $1.

Преимущества МОФТ

МОФТ — рибейт-сервис и информационный портал, который с 2010 года оказывает поддержку трейдерам по всему миру. В настоящий момент Объединение компенсирует торговые комиссии более 300 000 трейдерам и обеспечивает им бесплатную юридическую поддержку.

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