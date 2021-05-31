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«Белавиа» начала выполнять рейсы в Башкортостан

31.05.2021 16:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Белавиа» начала выполнять регулярные рейсы в Уфу с 31 мая, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Белавиа» начала выполнять рейсы в Башкортостан

«Это уже третий российский город, в который начала летать белорусская авиакомпания в этом месяце. Ранее "Белавиа" открыла такие направления, как Екатеринбург и Самара. Уфа стала девятым регулярным маршрутом "Белавиа" в Россию, доступным пассажирам в настоящий момент», — говорится в сообщении.

Рейсы Минск — Уфа — Минск будут выполняться по понедельникам. Вылет из национального аэропорта Минск в 0:10, прибытие в международный аэропорт Уфа в 4:55 по местному времени. Обратный рейс из Уфы планируется в 6:20 с прилетом в белорусскую столицу в 7:05.

В одну сторону дорога займет 2 часа 45 минут. Цена за один билет начинается с 98 евро по минимальному тарифу без багажа (light), в обе стороны — со 183 евро.

«Мы рады, что аэропорт Уфа станет одним из ключевых авиаузлов, обеспечивающих прямое воздушное сообщение между Россией и Беларусью», — отметил коммерческий директор компании Денис Никитин.

«Белавиа» после введения ограничений на полеты в ряд стран Европы изменит модель бизнеса, увеличит количество рейсов в Россию и в целом в СНГ, заявил 30 мая в эфире телеканала «Беларусь 1» первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

 
Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» начала выполнять регулярные рейсы в Уфу с 31 мая, сообщила пресс-служба авиакомпании.
 
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