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Гомельчанин попался на фокус со «старинными» монетами. Фокусников задержали

31.05.2021 16:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

У этого фокуса есть разные вариации, но суть одна: максимально продать клиенту «старинные» монеты из «клада». Иногда продавцами выступают какие-то дети, иногда якобы бездомные, но чаще — «рабочие». Таких денег нынче можно недорого купить в интернете, они довольно красивые, тяжеленькие. Наши юго-восточные партнеры научились штамповать что угодно, нанося самые безумные надписи. В Гомеле мужчина купил «клад» за $3000, сообщает местная милиция. Продавцов нашли.

27 мая в милицию обратился 20-летний гомельчанин. Рассказал, что накануне на стройке двое мужчин представились жителями Узбекистана. Якобы рабочие. Дальше стандартная история: работодатель кинул, надо домой, денег нет. Но во время работ они, конечно, нашли «золотой клад». Показали несколько монет. Чтобы доказать реальность происходящего, повели клиента в ломбард, дали одну из монет. Там подтвердили: золотая.

Парень глянул в интернет — там написано, что монета стоит «сотни долларов». Кроме того, в «кладе» были «серебряные» монеты, другие поделки с отсылкой к «царским временам». На гербы и профили не поскупились.

Гомельчанин попался на фокус со «старинными» монетами. Фокусников задержали

«Дехкане» были согласны отдать все $5000, но насобирать по знакомым прораб смог только три тысячи. Поторговавшись, согласились. Домой же хочется.

Гомельчанин попался на фокус со «старинными» монетами. Фокусников задержали

Позже выяснилось, что все — липа. Золотая монета, действительно, изначально была, но ее использовали, только чтобы предъявить в ломбарде, а потом подменили.

Изображение продавцов получили с записи камер ближайшего супермаркета. Разослали ориентировки по стране, предполагалось, что они постараются уехать. Затем машину с тремя похожими людьми участковый увидел в Кобрине. Несколько километров ехал следом, проинформировал коллег. Потом машину остановили, людей задержали.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Задержанные — родственники 26, 27 и 29 лет, жители Ставропольского края и Астрахани. Деньги изъяты.


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Теги: Гомель
 
 
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У этого фокуса есть разные вариации, но суть одна: максимально продать клиенту «старинные» монеты из «клада». Иногда продавцами выступают какие-то дети, иногда...
 
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