Мошенники все чаще терроризируют водителей, предлагая хорошую скидку на топливо

Источник материала: Onliner

С этим столкнулись практически все крупные сети АЗС: фиктивные сайты и рассылки сообщений, в которых клиентам предлагается топливо с хорошей скидкой, а также другие всевозможные блага. Ничего общего с реальностью у таких «акций» нет, а участие в них может привести, к примеру, к раскрытию личных данных пользователя, а то и еще чего похуже.

Сеть АЗС «Газпромнефть» в Беларуси выступила с сообщением об участившихся случаях вирусной рассылки от злоумышленников.

«Сообщения с недостоверной информацией распространяются по электронной почте. В них мошенники предлагают получить скидку 50% на следующую заправку автомобиля на АЗС „Газпромнефть“, купив топливные карты по специальной цене. Сообщения содержат ссылку на фиктивные сайты, — говорится в сообщении компании. — Сеть АЗС „Газпромнефть“ в Беларуси сообщает, что данные рассылки не имеют к ней отношения, и она не несет ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования представленной в них информации. Во избежание мошеннических действий просим игнорировать подобные сообщения».

Информация о текущих акциях сети доступна на официальном сайте компании.

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