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В Минске появилась первая зарядка для женщин — владелиц электромобилей

31.05.2021 16:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По данным Нацстата, каждый третий автомобиль в Беларуси водит женщина. Растет количество водительниц электромобилей. По статистике Malanka, 20% аккаунтов в приложении сети ЭЗС принадлежат женщинам. В компании решили сделать комплимент владелицам электромобилей.

В Минске появилась первая зарядка для женщин — владелиц электромобилей

«На самом деле количество автоледи за рулем электромобилей значительно больше, чем 20 процентов. Чаще всего электромобиль становится вторым автомобилем в семье, — объяснили в Malanka. — К своему аккаунту в приложении его привязывают мужчины, которые решились на покупку в качестве эксперимента и которые отслеживают процесс зарядки. Но водят электромобиль чаще их жены. Его покупают как авто для поездок на короткие расстояния. В первую очередь из-за экономичности. Одной зарядки на сумму 5 рублей достаточно, чтобы в день проезжать около 70 километров. Также EV выбирают мамы и девушки — начинающие водители».

В Минске появилась первая зарядка для женщин — владелиц электромобилей

В качестве комплимента в компании решили преобразить одну из зарядных станций столицы. ЭЗС по адресу Коммунистическая, 8 украсили цветами и зеркалами.




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По данным Нацстата, каждый третий автомобиль в Беларуси водит женщина. Растет количество водительниц электромобилей. По статистике Malanka, 20% аккаунтов в приложении...
 
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