По цене столичной однушки. На аукцион выставили почти готовый коттедж возле Минска, но есть нюанс

Источник материала: Onliner

24 июня с аукциона разыграют недвижимость, конфискованную у бывших владельцев в доход государства. Среди лотов есть любопытный объект — коттедж в 20 километрах от Минска за $ 37,5 тыс. со старта. Судя по фото, дом почти готов: внутри есть даже некоторая мебель. Анонс торгов опубликован на сайте konfiskat.by .

«Недострой» находится в деревне Гончаровка, что в 20 километрах от МКАД по трассе М2. Рядом лес, в двух километрах железнодорожная станция, в шести — агрогородок Слобода.





Площадь участка — 15,16 сотки, площадь дома — 169,2 «квадрата». Фундамент бетонный, стены, перегородки и перекрытия деревянные. Снаружи дом оштукатурен, внутри на 80% обшит. Судя по документам, объект не введен в эксплуатацию, но визуально практически готов для жизни. «Коробка» закрыта крышей, вставлены окна, интерьер даже частично обжит: стоит диван, стул, кресла и стеллаж.























Как пояснили нам в РУП «Торговый дом „Восточный“», объект был построен в 1995 году, позже собственник его перестроил, но реконструкцию не согласовал, через время коттедж конфисковали. Соответственно, согласование перестройки ляжет на плечи покупателя.





Торги за лот начнутся с 95 148 рублей (или $ 37,5 тыс.). Аукцион состоится 26 июня в 15:00 по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, офис 318, зал для аукциона. Заявления на участие принимаются до 21 июня включительно.