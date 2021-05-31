ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По цене столичной однушки. На аукцион выставили почти готовый коттедж возле Минска, но есть нюанс

31.05.2021 16:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

24 июня с аукциона разыграют недвижимость, конфискованную у бывших владельцев в доход государства. Среди лотов есть любопытный объект — коттедж в 20 километрах от Минска за $ 37,5 тыс. со старта. Судя по фото, дом почти готов: внутри есть даже некоторая мебель. Анонс торгов опубликован на сайте konfiskat.by.

«Недострой» находится в деревне Гончаровка, что в 20 километрах от МКАД по трассе М2. Рядом лес, в двух километрах железнодорожная станция, в шести — агрогородок Слобода.

По цене столичной однушки. На аукцион выставили почти готовый коттедж возле Минска, но есть нюанс

Площадь участка — 15,16 сотки, площадь дома — 169,2 «квадрата». Фундамент бетонный, стены, перегородки и перекрытия деревянные. Снаружи дом оштукатурен, внутри на 80% обшит. Судя по документам, объект не введен в эксплуатацию, но визуально практически готов для жизни. «Коробка» закрыта крышей, вставлены окна, интерьер даже частично обжит: стоит диван, стул, кресла и стеллаж.

По цене столичной однушки. На аукцион выставили почти готовый коттедж возле Минска, но есть нюанс

По цене столичной однушки. На аукцион выставили почти готовый коттедж возле Минска, но есть нюанс

По цене столичной однушки. На аукцион выставили почти готовый коттедж возле Минска, но есть нюанс

По цене столичной однушки. На аукцион выставили почти готовый коттедж возле Минска, но есть нюанс

По цене столичной однушки. На аукцион выставили почти готовый коттедж возле Минска, но есть нюанс

По цене столичной однушки. На аукцион выставили почти готовый коттедж возле Минска, но есть нюанс

Как пояснили нам в РУП «Торговый дом „Восточный“», объект был построен в 1995 году, позже собственник его перестроил, но реконструкцию не согласовал, через время коттедж конфисковали. Соответственно, согласование перестройки ляжет на плечи покупателя.

По цене столичной однушки. На аукцион выставили почти готовый коттедж возле Минска, но есть нюанс

Торги за лот начнутся с 95 148 рублей (или $ 37,5 тыс.). Аукцион состоится 26 июня в 15:00 по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, офис 318, зал для аукциона. Заявления на участие принимаются до 21 июня включительно.

К новому сезону отключений горячей воды — водонагреватели в Каталоге


Проточный электрический водонагреватель-кран Zanussi SmartTap
проточный, исполнение: кран, электричество, 3 кВт, 49×10×6 см
95,00 р.
34 предложения
Накопительный электрический водонагреватель Ariston PRO1 R 50 V 1,5K PL DRY
4 отзыва
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 50 л, 1.5 кВт, сухой ТЭН, 54.3×45×48 см
425 р.
29 предложений
Проточный электрический водонагреватель DAFI X4 7.3 кВт
12 отзывов
проточный, исполнение: стандартный, электричество, 7.3 кВт, 16.1×8.6×11.3 см
325 р.
9 предложений
Сравнить эти товары →
Все водонагреватели в Каталоге

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июня с аукциона разыграют недвижимость, конфискованную у бывших владельцев в доход государства. Среди лотов есть любопытный объект — коттедж в 20 километрах от...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК возбудил уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений о минировании учебных заведений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by