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Эксперт: у Казахстана и близко нет Шаранговичей и Протасов, а сборная уже практически в плей-офф

31.05.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперт российского "Спорт-Экспресса" Павел Климовицкий, критикуя игру сборной Беларуси на чемпионате мира-2021, поставил в пример выступление команды Казахстана

"Удачный пример перед глазами — Казахстан с тренером "Барыса" Юрием Михайлисом уже набрал 10 очков и находится в шаге от выхода в плей-офф. Там тоже легионеры, тоже базовый клуб в КХЛ — при этом общий уровень таланта местных хоккеистов уступает белорусскому. На долгосрочную перспективу тем более, никаких Шаранговичей и Протасов среди казахстанской молодежи нет и близко".

Сегодня казахстанцы сыграют заключительный матч группового этапа ЧМ-2021 против сборной Норвегии.
 
 
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Эксперт российского "Спорт-Экспресса" Павел Климовицкий, критикуя игру сборной Беларуси на чемпионате мира-2021, поставил в пример выступление команды Казахстана
 
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