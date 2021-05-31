Возвращение домой: в Беларуси возрождают популяцию тарпановидных лошадей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

400 лет назад в европейских лесах жили дикие лошади – тарпаны. Но люди считали, что животные портят сельскохозяйственные угодья. Создавали целые отряды для истребления этих лошадей. К тому же, они угоняли домашних кобыл, а их мясо считалось деликатесом. Так человек уничтожил тарпанов.

В 30-е годы прошлого века на польской стороне Беловежской пущи решили популяцию диких лошадей восстановить. На местных подворьях жили потомки тарпанов – лошади, которых когда-то одомашнили. Ученые вывели новую породу – польский коник. Это тарпановиднаые лошади.

«Основное отличие от тарпанов – это грива. У тарпановидных лошадок она низбегающая, а у тарпанов она стояла ирокезом. Пока от этого отличия избавиться не удалось. Но, возможно, когда-нибудь селекция к этому придет», – рассказывает егерь Виктория Максимова.

Тарпановидные лошади живут табунами. Так безопаснее. Удар копытом может убить даже волка.





«В табуны собираются лошади для того, чтобы защищаться от хищников. Например, от тех же волков. В центр сгоняются жеребята, потом кобылы, а по периметру уже жеребцы», – рассказывает Виктория Максимова.

Каждый табун состоит из гаремов: один жеребец и несколько кобыл с жеребятами. Есть отдельная семья – холостяки.

«Кобыл может быть от одной до… сколько завоюет. У нас есть отдельно гарем «холостяков», это жеребцы, которые по каким-либо причинам не хотят заводить себе дам. Потому что мало того, что ее нужно завоевать, ее потом еще нужно охранять. «Холостяков», как правило, «гаремные» жеребцы держат на расстоянии от табуна», – говорит егерь.





Из-за этого в табуне часто происходят ссоры. И даже драки. И все в борьбе за сердце дамы. Победивший забирает кобылу себе. Но ее жеребенка прогоняет. В новую семью она приходит без него.

Жеребцы защищают молодняк. В этом году уже родились 35 жеребят. Поэтому к на первый взгляд милым и дружелюбным животным подходить близко не стоит. Можно получить серьезную травму. Поведение диких лошадей непредсказуемо.





Тарпановидных лошадей называют «живой газонокосилкой». Живут они на лугах и не дают им зарастать. В Налибокской пуще животные уже привели в порядок территорию.

«Когда здесь стояла сорная трава в рост человека и были кусты, отсюда ушли все звери: лоси, олени, косули. Когда они выходят кормиться, то для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, они должны все видеть, должен быть обзор. А когда ты стоишь в траве, ты ничего не видишь. По сути, это были уже безжизненные заболоченные луга. Отсюда улетели птицы. Они не будут искать корм в высокой траве. А зубры привередливы: любят отаву. Поэтому благодаря лошадям звери вернутся на эти территории», – рассказывает инженер-эколог Лариса Кулак.





Тарпановидных лошадей в Беларусь привезли из Нидерландского заповедника. Но были условия: животным нельзя оказывать ветеринарную помощь, их нельзя подкармливать и одомашнивать. За нарушения оштрафуют на тысячу евро. То есть лошади должны жить в дикой природе и справляться со всеми трудностями самостоятельно. Пока у них все получается. Например, они научились спасаться от оводней. В Нидерландах их нет. Лошади уходят в лес, где растут сосны. Деревья выделяют фитонциды. А оводни и слепни не выдерживают этот запах.

На белорусской земле тарпановидные лошади за два года уже дали большое потомство. Если популяция будет увеличиваться, возможно, животных будут расселять на пойменные луга вдоль больших рек. А таких в Беларуси достаточно: работы лошадям хватит.