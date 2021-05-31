Путин дал старт запуску производства автомобилей Aurus – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент России Владимир Путин во время торжественного запуска массового производства Aurus заявил, что серийный выпуск этих машин усилит присутствие автомобилей российского производства на международном рынке.

"Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке. Даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции", – сказал Путин.

Кроме того, президент России отметил, что начало производственной площадки автомобилей в Татарстане даст дополнительный стимул для развития региона.

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", – отметил Путин.

Aurus является первым российским брендом автомобилей представительского класса, в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. По сообщениям компании, стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет 200 тысяч евро.