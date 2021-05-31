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Почему у целого Запада нет приемов против Лукашенко
31.05.2021 17:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
После истории с
"Две разные страны, но схожая модель поведения, — беспокоится генсек НАТО Йенс Столтенберг. — Они подавляют демократические протесты, оппозицию, используют кибератаки". И он же делает замечательный вывод: "Это также порождает нестабильность в соседнем с нами регионе. Поэтому НАТО продолжит адаптироваться, поддерживать своих партнеров в Грузии и Украине". Ну то есть продолжим экспансию на постсоветском пространстве — потому что ужасные Лукашенко и Путин не хотят терпеть наши попытки вмешательства во внутренние дела их стран.
Действительно, страшная угроза Европе. Которой кажется, что она борется с Россией за Беларусь, поэтому нужно не сжигать полностью мосты на Запад для Минска. Хотя в реальности Лукашенко все для себя уже давно решил, считает колумнист
Реальная интеграция
"Одним из аргументов в пользу интеграции является целенаправленная работа, проводимая внешними силами против Содружества" — об этом Александр Лукашенко заявил в пятницу, но еще до начала встречи с Владимиром Путиным в Сочи. Белорусский президент говорил не об интеграции Союзного государства России и Беларуси. И даже не об Евразийском союзе — речь шла о СНГ. Да, о вроде как полуживой организации, объединяющей бывшие советские республики, — главы их правительств как раз собрались в Минске на заседание. И Лукашенко предложил им "сосредоточить основное внимание на развитии общего экономического пространства":
"Скажу открыто и прямо: если мы в ближайшее время не решим это, говорить о существовании эффективного Содружества Независимых Государств не придется. Даже скажу — и ЕАЭС. Настало время, окончательно расставив все точки над i, принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент — это экономика".
То есть Лукашенко призывает к реальной интеграции большей части постсоветского пространства — упрекая и покинувшие СНГ Грузию и Украину (с статусом последней, кстати, все не так просто). Минский мечтатель? Оторвавшийся от жизни правитель маленького государства, против которого Евросоюз готовится ввести новые санкции?
Нет, Лукашенко в данном вопросе настоящий реалист — потому что другого пути у нас, наследников исторической России, просто нет. И Лукашенко говорит об этом все 27 лет своего правления. Он пришел к власти через два с половиной года после развала СССР — и изначально выступал за сохранение единства постсоветского пространства, за то, чтобы все держались вместе. А уж к созданию Союзного государства и вовсе приступил четверть века назад, сделав однозначный выбор для своего случайно образовавшегося государства.
Но он же "многовекторный", он же и нашим и вашим, любят повторять его противники в России. Он же Крым не признал! Однако Лукашенко всегда говорил о трех братских славянских народах, всегда выступал за единство России, Украины и Беларуси — и когда из Украины стали открыто делать анти-Россию, пытался сохранять связи с южным соседом, даже понимая всю пагубность курса киевской власти. Как и Владимир Путин, Лукашенко всегда исходил из того, что рано или поздно три народа (точнее — три части одного народа) будут вместе. Основную роль в борьбе (геополитическую в том числе) за Украину, естественно, играет Россия — но и Беларусь делает ставку не на раскол, то есть евроинтеграцию и атлантизацию Украины, а на будущее единство трех ветвей русского народа. И на реинтеграцию большей части постсоветского пространства.
Как быть Западу?
Что в этих условиях может сделать Запад? Надеяться на смену власти в Минске? Но Лукашенко устоял даже в сложнейшей ситуации прошлогодних послевыборных волнений. При этом даже если бы каким-то чудом планы по его устранению сработали, никаких шансов на повторение "украинского сценария" все равно бы не было — Москва не стала бы молча наблюдать за попытками прозападных сил взять власть в части Союзного государства. Никакой "смены ориентации" Белоруссии все равно бы не произошло.
Понимают ли это на Западе? В большинстве стран Европы, конечно же, осознают бесплодность попыток отрыва Беларуси от России, но некоторые настаивают на необходимости делать ставки на белорусскую карту. Одни верят в возможность дальнейшего наступления на территорию русского мира, другие просто хотят использовать белорусскую тему как дополнительный повод для недопущения восстановления нормальных европейско-российских отношений. Мотивы и интересы Польши и Литвы с одной стороны и Великобритании с другой — могут различаться, но неслучайно именно они активнее всего раздувают сейчас "дело Протасевича".
Что еще может сделать Запад? Отказаться от белорусского калия? Но Минск найдет, куда и как его продавать. Объявить Лукашенко исчадием ада и ввести новые санкции против него и белорусских чиновников? Ну так им не привыкать. Не признавать его президентом? Ну да — Макрон уже поддержал просьбу Тихановской позвать ее на саммит "Большой семерки" в Лондон. То есть казус "венесульского президента" Гуайдо никого ничему не научил?
Есть, впрочем, один действительно эффективный шаг — однако сделать его должны США. Одним движением ноги они могут не только унизить Лукашенко, но и поразить Путина — ведь этого ждет от них весь цивилизованный мир? Надо только прислушаться к совету, который дал Дэвид Игнатиус в статье "Лукашенко не побеждает, он в отчаянии" в The Washington Post (где он объясняет, что Штаты имеют право и сажать самолеты, и убивать тех, кого считают террористами, по всему миру):
"Президент Байден хочет бороться с диктаторами без начала новой холодной войны. Он заложит основу для этого, когда встретится с Путиным 16 июня в Женеве. Господин Байден, наденьте красно-бело-красные носки на эту встречу, чтобы напомнить, на чьей вы стороне".
Да, это был бы по-настоящему сильный ход — даже жаль, что Байден не воспользуется этим гениальным советом. И не повеселит Путина.
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Страны Запада не знают, как быть с Лукашенко, потому что не понимают сути происходящего, уверен колумнист РИА Новости Петр Акопов.
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