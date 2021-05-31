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Загитова в Японии, Усачева в бассейне: как фигуристки отметили дни рождения
31.05.2021 17:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В этот прекрасный период года, когда весна окончательно вступает в свои права, радуя долгожданными яркими и сочными красками, празднуют свои "дни варенья" три настоящие звезды женского одиночного фигурного катания, отмечает колумнист
Алина Загитова: день рождения на родине Масару
Олимпийская чемпионка свой 19-й день рождения встретила 18 мая в самолете, направлявшемся в Японию.
А сами поздравления титулованная фигуристка принимала уже в номере отеля, в котором была вынуждена находиться несколько дней на карантине после прилета в Токио.
Алина Загитова и Страна восходящего солнца давно испытывают друг к другу взаимную многолетнюю симпатию. И не только друг к другу, но и к собакам породы акита-ину.
Многие помнят, что после триумфальной для Алины Олимпиады в корейском Пхенчхане японцы подарили фигуристке щенка этой породы по кличке Масару, которая в настоящее время является чуть ли не одной из самых популярных собак в мире.
Масару, правда, на свою родину вместе с Алиной в этот раз поехать не смогла.
Зато ее хозяйка побывала на премьере фильма "Пальма", рассказывающего историю "любви и дружбы между человеком и собакой", представив его на японском языке зрителям кинотеатра города Одате и уверенно продемонстрировав все свои навыки взаимодействия с аудиторией, которые она приобрела, будучи телеведущей в "Ледниковом периоде — 2020".
Там же Алина встретилась и с сородичами Масару, окончательно погрузившись в мир плюшевого и умилительного счастья.
На этом насыщенная программа пребывания Алины Загитовой в Японии не закончилась, и в рамках культурного обмена между Россией и Страной восходящего солнца фигуристка на льду токийской арены выступила с новым показательным номером на саундтрек к уже упомянутому фильму "Пальма".
Примечательно, что хореографом новой постановки выступил не Даниил Глейхенгауз из команды Этери Тутберидзе, а японец Кенджи Миямото, и для Алины это определенно свежий и интересный опыт.
В новом воздушном серебристо-бежевом платье россиянка под вдохновенную музыку, окруженная летающими вокруг нее дронами, снимающими прокат в режиме 360 градусов, помимо хореографических элементов выполнила еще и два тройных прыжка флип и лутц, что в условиях межсезонья и повального релакса среди фигуристов не может не вызывать уважения.
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