Доставка для интернет-магазинов: как привлечь и удержать покупателя

Источник материала: Салiдарнасць

Отток покупателей из торговых точек офлайн в интернет-магазины вызвал переворот в сфере торговли.

Коммерсанты обзавелись торговыми онлайн-площадками и начали осваивать новое направление в ведении бизнеса. Организация бесперебойной работы интернет-магазина требует серьезных финансовых вложений и выполнения определенных условий ведения торговли, с которыми владелец офлайн-магазина плохо знаком.

Конкуренция заставляет принимать решения молниеносно. Нужно успеть укрепить позиции магазина в интернет-торговле до того, как офлайн-магазин окажется в убытке. Эксперты прогнозируют светлое будущее электронной коммерции и это не является закрытой информацией.

Количество интернет-магазинов растет, ассортимент товаров на онлайн витринах увеличивается, потребители выбирают лучших продавцов.





Чем привлечь потребителя

Всем покупателям сложно угодить, но отступать от намеченных целей и упустить малейшую возможность добиться внимания к вашей онлайн-витрине нельзя. Каждый коммерсант ломает голову над вопросом: что в голове покупателя, когда он заходит в интернет с целью приобретения товара.

Внимание пользователя к платформе интернет-магазина привлекает:

приемлемая стоимость товара;

дизайн онлайн-витрины;

качественное описание и фотографии товара;

функциональность сайта и удобство совершения покупок;

контекстная реклама;

ассортимент товара в наличии.

Привлечь потребителя к просмотру товаров в интернет-магазине недостаточно. Нужно убедить его в целесообразности совершения покупки. А это требует немало усилий со стороны предпринимателя.

Как удержать покупателя

Посмотреть картинки, изучить характеристики и совершить покупку этого же товара в другом магазине свойственно потребителям, которые уловили пробелы в обслуживании покупателей: проблемы с возвратом товаров, невозможность оплаты при получении, несвоевременная доставка, дорогая доставка, невнимательность и грубость курьеров и т.д.

Узнать информацию о качестве доставки не составляет труда. Потребители прекрасно осознают то, что интернет-магазин привлекает покупателей заманчивой рекламой, но не каждый продавец выполняет свои обещания.

Поэтому для потребителя сарафанное радио имеет большее значение при принятии решения осуществить покупку, чем реклама услуг интернет-магазином. Изучая отзывы покупателей на сайте, слушая рассказы знакомых о недавних приобретениях потребитель делает свои выводы.

Доставка товаров для интернет-магазинов болезненный вопрос. Организовать качественную логистику доставки и не прогореть из-за небольшой ошибки, влияющей на работу всей схемы сложно и затратно. Многие коммерсанты закрывают ИМ из-за несоответствия требованиям онлайн-торговли, не разобравшись в причинах убыточности магазина.

Вопрос с доставкой товара решается легко, без серьезных финансовых вложений и потери времени на организацию.

Решаем вопрос с доставкой

Услуги по организации курьерской доставки для интернет-магазинов предоставляет курьерская компания «Ру-Доставка». Качественная доставка позволяет интернет-магазину выйти на новый уровень развития, поднять свой рейтинг и увеличить клиентскую базу.

Профессиональная курьерская служба оказывает услуги:

забор оптовой поставки на складе поставщика и перевозка ее в собственный склад или склад, принадлежащий интернет-магазину;

сортировка товара и ответственное хранения на складе;

регистрация заказов покупателей, сбор заказов;

упаковка в специальный упаковочный материал компании или в материал, рекомендованный владельцем интернет-магазина;

подготовка товара для поставки в маркетплейсы;

доставка товара потребителю или в пункты выдачи профессиональной курьерской службой с использованием собственного автотранспорта;

работа с возвратами;

прием оплаты за товар;

ведение отчетной документации.

Предприниматель имеет возможность выбрать из предлагаемых услуг те, в которых видит необходимость. Используя личный кабинет на сайте компании, может контролировать статус каждого товара, не беспокоясь о выполнении сроков доставки и наличии свободных курьеров.

Курьеры компании «Ру-Доставка» профессионально выполняют услугу доставки товаров для интернет-магазинов. Об их ответственности, пунктуальности и порядочности ходят легенды.

Услуга курьерской доставки для интернет-магазинов, предоставленная компанией «Ру-Доставка» не решит ваши личные проблемы, но в онлайн-бизнесе вы будете на высоте.

ИНН - 701717898558, ИП Модебадзе Г. С.