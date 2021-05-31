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Доставка для интернет-магазинов: как привлечь и удержать покупателя
31.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Отток покупателей из торговых точек офлайн в интернет-магазины вызвал переворот в сфере торговли.
Коммерсанты обзавелись торговыми онлайн-площадками и начали осваивать новое направление в ведении бизнеса. Организация бесперебойной работы интернет-магазина требует серьезных финансовых вложений и выполнения определенных условий ведения торговли, с которыми владелец офлайн-магазина плохо знаком.
Конкуренция заставляет принимать решения молниеносно. Нужно успеть укрепить позиции магазина в интернет-торговле до того, как офлайн-магазин окажется в убытке. Эксперты прогнозируют светлое будущее электронной коммерции и это не является закрытой информацией.
Количество интернет-магазинов растет, ассортимент товаров на онлайн витринах увеличивается, потребители выбирают лучших продавцов.
Чем привлечь потребителя
Всем покупателям сложно угодить, но отступать от намеченных целей и упустить малейшую возможность добиться внимания к вашей онлайн-витрине нельзя. Каждый коммерсант ломает голову над вопросом: что в голове покупателя, когда он заходит в интернет с целью приобретения товара.
Внимание пользователя к платформе интернет-магазина привлекает:
Привлечь потребителя к просмотру товаров в интернет-магазине недостаточно. Нужно убедить его в целесообразности совершения покупки. А это требует немало усилий со стороны предпринимателя.
Как удержать покупателя
Посмотреть картинки, изучить характеристики и совершить покупку этого же товара в другом магазине свойственно потребителям, которые уловили пробелы в обслуживании покупателей: проблемы с возвратом товаров, невозможность оплаты при получении, несвоевременная доставка, дорогая доставка, невнимательность и грубость курьеров и т.д.
Узнать информацию о качестве доставки не составляет труда. Потребители прекрасно осознают то, что интернет-магазин привлекает покупателей заманчивой рекламой, но не каждый продавец выполняет свои обещания.
Поэтому для потребителя сарафанное радио имеет большее значение при принятии решения осуществить покупку, чем реклама услуг интернет-магазином. Изучая отзывы покупателей на сайте, слушая рассказы знакомых о недавних приобретениях потребитель делает свои выводы.
Доставка товаров для интернет-магазинов болезненный вопрос. Организовать качественную логистику доставки и не прогореть из-за небольшой ошибки, влияющей на работу всей схемы сложно и затратно. Многие коммерсанты закрывают ИМ из-за несоответствия требованиям онлайн-торговли, не разобравшись в причинах убыточности магазина.
Вопрос с доставкой товара решается легко, без серьезных финансовых вложений и потери времени на организацию.
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Отток покупателей из торговых точек офлайн в интернет-магазины вызвал переворот в сфере торговли.
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