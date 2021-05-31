ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны

31.05.2021 17:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Каждый человек уникален, однако есть и общие черты. Одни встречаются чаще, другие реже, а кто-то особенно не задумывается о своей «избранности». Ниже перечислены некоторые факты (надеемся, что они действительно факты, а не предположения), по ним вы можете проверить, можно ли в компании друзей похвастаться тем, каким или какой вас слепила природа.

Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
В среднем 25% людей чихают, оказавшись в лучах солнца. Такой феномен получил название «световой чихательный рефлекс»
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
12% людей свойственна тетрахроматия, которая позволяет различать больше цветов. Это в теории. На практике таковых намного меньше
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
Натурально рыжих — 2% от популяции. Чтобы родился ребенок с солнечным цветом волос, оба родителя должны передать ему определенный ген
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
Утверждается, что 1% населения имеет такое вот странное «дополнительное» отверстие рядом с ухом. Говорят, эхо прошлого (а именно рудиментарные остатки жабр)
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
1% населения — амбидекстры. То есть люди, способные одинаково хорошо владеть обеими руками — писать, рисовать и так далее
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
У 35% людей не растут зубы мудрости. Но не отчаивайтесь
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
У примерно 1% людей сердце смещено вправо. Обычно это не оказывает влияние на здоровье
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
Очень важная особенность: 30% людей умеют шевелить ноздрями по собственному желанию и без помощи пальца. Там есть мышцы, но они слабые, и их мало...
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
Менее 1% людей — синестеты. Люди, которые видят звуки и слышат цвета
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
У 4% людей встречается болезнь Рейно (иногда — синдром Рейно). Проявляется в изменении цвета пальцев ног и рук (обычно) при воздействии на них низкими температурами. Но могут быть и другие причины. В тяжелых случаях, к сожалению, веселого мало
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
Якобы только 24% людей могут управлять одной бровью — поднимать ее. При желании можно научиться и остальным
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
Рисунок, как справа, встречается только у 5% людей
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
Менее 1% людей рождаются с «ушами эльфа»
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
Только у 10% людей встречаются родимые пятна
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
Менее 1% людей могут вызывать у себя подобное состояние по собственному желанию
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
Невероятно, но факт: только 25% людей имеют ямочки на щеках
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
6% людей могут «трясти» глазными яблоками...
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
Шок! Лизнуть собственный локоть может только 1% людей. Для идеального результата нужен длинный язык и короткие руки
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
Примерно 10% людей — левши
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
Натуральных блондинов и блондинок — 2%
Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
10% людей могут достать языком до носа (своего)

Покрываем интернетом все уголки квартиры и дачного участка — усилители Wi-Fi в Каталоге


Усилитель Wi-Fi Xiaomi Wi-Fi Range Extender Pro (международная версия)
53 отзыва
802.11n, 2.4 ГГц, до 300 Mbps
34,60 р.
30 предложений
Усилитель Wi-Fi TP-Link AC750 RE200
29 отзывов
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 750 Mbps, 1x100Mbit LAN
–14%59,90 р.
20 предложений
Усилитель Wi-Fi TP-Link RE220
1 отзыв
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 433 Mbps, 1x100Mbit LAN
59,48 р.
22 предложения
Сравнить эти товары →
Еще больше усилителей Wi-Fi в Каталоге
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый человек уникален, однако есть и общие черты. Одни встречаются чаще, другие реже, а кто-то особенно не задумывается о своей «избранности». Ниже перечислены...
 
Новости дня
Новости разные
 
NATO абмяжуе доступ прадстаўнікоў Беларусі ў сваю штаб-кватэру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by