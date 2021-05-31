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Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны
Источник материала: Onliner
Каждый человек уникален, однако есть и общие черты. Одни встречаются чаще, другие реже, а кто-то особенно не задумывается о своей «избранности». Ниже перечислены некоторые факты (надеемся, что они действительно факты, а не предположения), по ним вы можете проверить, можно ли в компании друзей похвастаться тем, каким или какой вас
В среднем 25% людей чихают, оказавшись в лучах солнца. Такой феномен получил название «световой чихательный рефлекс»
12% людей свойственна тетрахроматия, которая позволяет различать больше цветов. Это в теории. На практике таковых намного меньше
Натурально рыжих — 2% от популяции. Чтобы родился ребенок с солнечным цветом волос, оба родителя должны передать ему определенный ген
Утверждается, что 1% населения имеет такое вот странное «дополнительное» отверстие рядом с ухом. Говорят, эхо прошлого (а именно рудиментарные остатки жабр)
1% населения — амбидекстры. То есть люди, способные одинаково хорошо владеть обеими руками — писать, рисовать и так далее
У 35% людей не растут зубы мудрости. Но не отчаивайтесь
У примерно 1% людей сердце смещено вправо. Обычно это не оказывает влияние на здоровье
Очень важная особенность: 30% людей умеют шевелить ноздрями по собственному желанию и без помощи пальца. Там есть мышцы, но они слабые, и их мало...
Менее 1% людей — синестеты. Люди, которые видят звуки и слышат цвета
У 4% людей встречается болезнь Рейно (иногда — синдром Рейно). Проявляется в изменении цвета пальцев ног и рук (обычно) при воздействии на них низкими температурами. Но могут быть и другие причины. В тяжелых случаях, к сожалению, веселого мало
Якобы только 24% людей могут управлять одной бровью — поднимать ее. При желании можно научиться и остальным
Рисунок, как справа, встречается только у 5% людей
Менее 1% людей рождаются с «ушами эльфа»
Только у 10% людей встречаются родимые пятна
Менее 1% людей могут вызывать у себя подобное состояние по собственному желанию
Невероятно, но факт: только 25% людей имеют ямочки на щеках
6% людей могут «трясти» глазными яблоками...
Шок! Лизнуть собственный локоть может только 1% людей. Для идеального результата нужен длинный язык и короткие руки
Примерно 10% людей — левши
Натуральных блондинов и блондинок — 2%
10% людей могут достать языком до носа (своего)
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