Вы умеете писать обеими руками или у вас нет зубов мудрости? Проверьте, насколько вы уникальны

Источник материала: Onliner

Каждый человек уникален, однако есть и общие черты. Одни встречаются чаще, другие реже, а кто-то особенно не задумывается о своей «избранности». Ниже перечислены некоторые факты (надеемся, что они действительно факты, а не предположения), по ним вы можете проверить, можно ли в компании друзей похвастаться тем, каким или какой вас слепила природа.



В среднем 25% людей чихают, оказавшись в лучах солнца. Такой феномен получил название «световой чихательный рефлекс»



12% людей свойственна тетрахроматия, которая позволяет различать больше цветов. Это в теории. На практике таковых намного меньше



Натурально рыжих — 2% от популяции. Чтобы родился ребенок с солнечным цветом волос, оба родителя должны передать ему определенный ген



Утверждается, что 1% населения имеет такое вот странное «дополнительное» отверстие рядом с ухом. Говорят, эхо прошлого (а именно рудиментарные остатки жабр)



1% населения — амбидекстры. То есть люди, способные одинаково хорошо владеть обеими руками — писать, рисовать и так далее



У 35% людей не растут зубы мудрости. Но не отчаивайтесь



У примерно 1% людей сердце смещено вправо. Обычно это не оказывает влияние на здоровье



Очень важная особенность: 30% людей умеют шевелить ноздрями по собственному желанию и без помощи пальца. Там есть мышцы, но они слабые, и их мало...



Менее 1% людей — синестеты. Люди, которые видят звуки и слышат цвета



У 4% людей встречается болезнь Рейно (иногда — синдром Рейно). Проявляется в изменении цвета пальцев ног и рук (обычно) при воздействии на них низкими температурами. Но могут быть и другие причины. В тяжелых случаях, к сожалению, веселого мало



Якобы только 24% людей могут управлять одной бровью — поднимать ее. При желании можно научиться и остальным



Рисунок, как справа, встречается только у 5% людей



Менее 1% людей рождаются с «ушами эльфа»



Только у 10% людей встречаются родимые пятна



Менее 1% людей могут вызывать у себя подобное состояние по собственному желанию



Невероятно, но факт: только 25% людей имеют ямочки на щеках



6% людей могут «трясти» глазными яблоками...



Шок! Лизнуть собственный локоть может только 1% людей. Для идеального результата нужен длинный язык и короткие руки



Примерно 10% людей — левши



Натуральных блондинов и блондинок — 2%



10% людей могут достать языком до носа (своего)