Штаб-квартира НАТО ограничила доступ представителей Беларуси

Источник материала: АФН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в качестве одной из ответных мер на принудительную посадку европейского лайнера в Минске организация ограничила доступ сотрудников белорусской миссии в свою штаб-квартиру в Брюсселе.

"Мы решили ограничить доступ белорусского персонала в штаб-квартиру НАТО", - цитирует Cтолтенберга Reuters.

Он не уточнил, как технически будет организовано ограничение.

Ранее Столтенберг назвал принудительную посадку лайнера компании Ryanair и арест летевшего на нем оппозиционера Романа Протасевича вместе с его подругой "государственным угоном самолета", а также сказал, что ему "трудно поверить, что минский режим мог сделать что-то подобное без всякой координации с Москвой".