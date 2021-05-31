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Штаб-квартира НАТО ограничила доступ представителей Беларуси

31.05.2021 17:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в качестве одной из ответных мер на принудительную посадку европейского лайнера в Минске организация ограничила доступ сотрудников белорусской миссии в свою штаб-квартиру в Брюсселе.

"Мы решили ограничить доступ белорусского персонала в штаб-квартиру НАТО", - цитирует Cтолтенберга Reuters.

Он не уточнил, как технически будет организовано ограничение.

Ранее Столтенберг назвал принудительную посадку лайнера компании Ryanair и арест летевшего на нем оппозиционера Романа Протасевича вместе с его подругой "государственным угоном самолета", а также сказал, что ему "трудно поверить, что минский режим мог сделать что-то подобное без всякой координации с Москвой".

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в качестве одной из ответных мер на принудительную посадку европейского лайнера в Минске организация...
 
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