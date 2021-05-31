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Студентка факультета журналистики БГУ арестована на 30 суток

31.05.2021 17:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Московского района 31 мая приговорил студентку факультета журналистики БГУ Глафиру Жук к 30 суткам административного ареста

«Девушка была задержана 29 мая. Причина задержания была неизвестна. Предполагалось, что Глафиру Жук могли обвинить в участии в несанкционированном мероприятии 14 мая у Дома правосудия, где в тот день начался процесс по «делу студентов». Жук готовила репортаж для «Народной воли» об этом процессе», - сообщает БелаПАН.

Тогда было задержано несколько человек, в том числе журналистка TUT.by Любовь Касперович, которая получила 15 суток. Глафиру Жук также обвинили в нарушении ч. 3 ст. 24.23 КоАП — нарушение порядка проведения массового мероприятия, совершенное повторно в течение года.

Именного сегодня Глафире Жук исполнилось 20 лет.

 
 
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Суд Московского района 31 мая приговорил студентку факультета журналистики БГУ Глафиру Жук к 30 суткам административного ареста
 
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