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В НАТО обсудят Беларусь 1 июня - Столтенберг

31.05.2021 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопрос Беларуси будет обсуждаться на встрече министров обороны и иностранных дел стран НАТО 1 июня. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Министерская встреча состоится в преддверии саммита стран НАТО, который пройдет в Брюсселе через две недели, и подготовка к саммиту будет ее основным фокусом. Однако министры 30 стран НАТО обсудят и важные вопросы международной повестки, передает reform.by

«Мы обсудим ряд вопросов, включая Афганистан, развитие событий в Украине и в Беларуси», — сообщил Столтенберг.

Он подчеркнул, что все страны НАТО едины в вопросе Беларуси и разделяют позицию организации относительно инцидента с самолетом Ryanair.

«Мы решительно осуждаем принуждение гражданского самолета к посадке в Минске и призываем к независимому международному расследованию. И также мы ясно говорим о том, что это не просто нарушение международных норм и правил, но прямая атака на свободу слова и независимую прессу. 

Мы призываем к немедленному освобождению двоих арестованных. И также мы приветствуем решение многих членов НАТО наложить санкции, включая запрет беларусским самолетам на доступ в воздушное пространство этих стран. И приветствуем решения, принятые на уровне Европейского союза», — заявил глава НАТО.
 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос Беларуси будет обсуждаться на встрече министров обороны и иностранных дел стран НАТО 1 июня. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный...
 
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