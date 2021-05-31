Зарплаты белорусов откатились в кризисный 2011 год









banki24.by Реальные изменения вряд ли обрадуют жителей страны, пишет





Начисленная апрельская зарплата в Беларуси составила 1398 BYN. С учетом инфляции рублевая зарплата выросла на 7,6% к 2020 году. Получает ли такую зарплату большинство населения? Нет, не получает.





Это зарплата до вычета подоходного налога (13%), взноса работника в ФСЗН (1%), профсоюзных взносов, алиментов, штрафов и прочих вычетов. Работник со средней по статистике зарплатой имеет на руки примерно на 13–14% меньше, чем начислено в бухгалтерии.





Известно, как определяется средняя зарплата. Ее выводят делением зарплатного фонда на количество работников. Так как в каждой организации есть люди с высокими относительно остальных зарплатами, это искажает среднюю величину в сторону завышения.





это примерно 900 BYN на руки. При этом медиана в Более адекватное представление дает медианная зарплата. В Беларуси ее считают 2 раза в год. По последним данным медиана на четверть ниже средней. Если хотите узнать, на какие деньги выживает рядовой белорус, найдите медиану и вычтите из нее налоги и сборы. По нашим оценкамПри этом медиана в Минске выше этой величины, а в областях ниже.





Последние десятилетия сопровождались постоянной девальвацией белорусского рубля к доллару. В связи с этим значительное число (если не большинство) граждан использует американскую валюту как своеобразную учетную единицу.





Средняя начисленная зарплата в апреле составила 535 USD. Это меньше, чем в относительно благополучных 2013—2014 гг. Тогда апрельские зарплаты достигали 565 USD и 590 USD соответственно.





Как у всякой валюты , у доллара тоже есть изменение покупательской способности. За счет инфляции эта способность уменьшается. Даже при низких темпах роста цен в США за десяток лет накапливаются двузначные величины обесценения.





С 2013 и 2014 годами все понятно: даже номинально средняя зарплата теперь ниже, чем в те годы. С учетом обесценения самого доллара дело приобретает совсем неприятный оборот: минус к 2013—2014 гг. стартует с 10% и более.





Можно взять пресловутый девальвационный 2011 год. По официальному курсу апрельская зарплата в 2011-м достигла 513 USD. Формально зарплата в апреле 2021-го оказалась на 4,4% выше, чем в ту пору.





Однако вспоминаем про инфляцию доллара и сразу становится ясно: по курсу НБРБ и с учетом обесценения американца покупательская способность нынешней зарплаты меньше, чем 10 годами ранее. Вот такой печальный итог двух зарплатных пятилеток.