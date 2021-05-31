Источник материала: UDF



София Сапега / фото из соцсетей​

«С её слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает», — рассказал адвокат.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Адвокат: иногда у Софии Сапеги случаются панические атаки Россиянку Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем 23 мая.

Россиянкузадержали вместе с23 мая, сняв с рейса авиакомпании Ryanair. Правозащитники признали ее политической заключенной.