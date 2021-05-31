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Адвокат: иногда у Софии Сапеги случаются панические атаки
Источник материала: UDF
София Сапега / фото из соцсетей
«С её слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает», — рассказал адвокат.
Россиянку Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем 23 мая, сняв с рейса авиакомпании Ryanair. Правозащитники признали ее политической заключенной.
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Россиянку Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем 23 мая.
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