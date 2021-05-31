Первый автомобиль премиум-класса в России Aurus Senat запустили в серию

Источник материала: Sputnik Беларусь

Старт производству седанов премиум-класса Aurus Senat был дан сегодня в России. По видеосвязи к церемонии подключился президент России Владимир Путин. Глава государства похвалил разработчиков, сумевших впервые в истории России с нуля разработать проект целой линейки люксовых автомобилей.

Руководитель проекта Aurus Адиль Ширинов рассказал, что инвестировано в техническую часть проекта было около 25 миллионов долларов. Он заверил, что окупаемость проекта составит шесть лет.

Отгрузка первых "сенатов", как планируется, начнется уже в июне текущего года. Стоимость базовой версии люкс-седана составляет примерно 245 тысяч долларов.

Aurus – название семейства автомобилей проекта "Кортеж", разработанных для первых лиц государства. В линейке машин класса "люкс" – лимузин, седан, минивэн и внедорожник сопровождения, построенные на единой модульной платформе. На лимузине уже ездит российский президент Владимир Путин.