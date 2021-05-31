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Тихановская встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд

31.05.2021 18:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская находится в Таллинне с рабочим визитом, где она встретилась с президентом Керсти Кальюлайд.

Тихановская встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд
Фото: t.me/tsikhanouskaya

По сообщению пресс-службы Тихановской, политики обсудили 4-й и 5-й пакеты санкций, новый план экономической помощи ЕС Беларуси и то, каким способом Эстония может помочь белорусам в переходный период.

Тихановская призвала оказывать срочную помощь журналистам, гражданскому обществу и всем репрессированных по политическим причинам.

Также она предложила проверить «кошельки» режима на наличие недвижимости или бизнеса в Эстонии и приостановить контракты эстонский компаний с предприятиями, связанными с Лукашенко, инвестиции государственных фирм и банков.

Кальюланд заверила, что Эстония поставит Беларусь в приоритет на Совете безопасности ООН, где с 1 июня станет председателем.

Тихановская встретилась с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, со спикером парламента Юри Ратасом, бывшим министром иностранных дел и главой комитета иностранных дел Марко Миккельсеном. Они обсудили возбуждение дел против пособников режима Лукашенко по универсальной юрисдикции, возможность заведения дела в Международном уголовном суде в Гааге.

 
 
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Светлана Тихановская находится в Таллинне с рабочим визитом, где она встретилась с президентом Керсти Кальюлайд.
 
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