Похоже на тостер? на рендерах показали концепт маленького Mac Pro (4 фото)

Источник материала: Onliner

Дизайнер Роберт Хэллон воспользовался информацией, доступной Джону Проссеру — известному как источник достоверных данных о неанонсированных устройствах и собрал рендеры с концептом уменьшенной версии Mac Pro. Компьютер внешне напоминает то ли тостер, то ли атомную батарейку от межгалактического катера — тут мнения разнятся.

Прошедшей зимой Проссер написал, что Apple якобы готовит уменьшенную версию Mac Pro — с приставкой mini в названии. Чтобы иллюстрировать возможные габариты компьютера, информатор сравнил обычный Mac Pro как три-четыре мини-версии друг на друге.





Дизайнер принял эту информацию к вниманию и, сохранив фирменную «терку», нарисовал уменьшенный вариант компьютера. Apple, судя по всему, планирует использовать в новых компьютерах обновленные версии своего чипа M1, что в теории позволит значительно уменьшить размеры производительных систем. Предполагается, что Mac Pro получит 40-ядерный процессор.











