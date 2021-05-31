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Похоже на тостер? на рендерах показали концепт маленького Mac Pro (4 фото)

31.05.2021 18:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дизайнер Роберт Хэллон воспользовался информацией, доступной Джону Проссеру — известному как источник достоверных данных о неанонсированных устройствах и собрал рендеры с концептом уменьшенной версии Mac Pro. Компьютер внешне напоминает то ли тостер, то ли атомную батарейку от межгалактического катера — тут мнения разнятся.

Прошедшей зимой Проссер написал, что Apple якобы готовит уменьшенную версию Mac Pro — с приставкой mini в названии. Чтобы иллюстрировать возможные габариты компьютера, информатор сравнил обычный Mac Pro как три-четыре мини-версии друг на друге.

Похоже на тостер? на рендерах показали концепт маленького Mac Pro (4 фото)

Дизайнер принял эту информацию к вниманию и, сохранив фирменную «терку», нарисовал уменьшенный вариант компьютера. Apple, судя по всему, планирует использовать в новых компьютерах обновленные версии своего чипа M1, что в теории позволит значительно уменьшить размеры производительных систем. Предполагается, что Mac Pro получит 40-ядерный процессор.

Похоже на тостер? на рендерах показали концепт маленького Mac Pro (4 фото)

Похоже на тостер? на рендерах показали концепт маленького Mac Pro (4 фото)

Похоже на тостер? на рендерах показали концепт маленького Mac Pro (4 фото)

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Дизайнер Роберт Хэллон воспользовался информацией, доступной Джону Проссеру — известному как источник достоверных данных о неанонсированных устройствах и...
 
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