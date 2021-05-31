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На девушку, которая уходила от погони ГАИ и опрокинулась на Ford в центре Минска, завели уголовное дело

31.05.2021 18:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минувший понедельник начался с вести о серьезном ДТП на путепроводе, который связывает проспект Независимости и улицу Московскую. Там Ford Focus, в котором находились пятеро молодых людей: три девушки и два парня. По данным СК, за рулем была пьяная девушка, и это второй подобный случай за время ее водительского стажа.

На девушку, которая уходила от погони ГАИ и опрокинулась на Ford в центре Минска, завели уголовное дело

«В машине в движении были открыты двери, — такова официальная версия ГАИ. — Инспекторы подали сигнал об остановке, водитель проигнорировала требование и увеличила скорость. Началось преследование. На неоднократные требования милиционеров об остановке водитель не реагировала. Проезжая по путепроводу, она не справилась с управлением, выехала на встречку, затем на бордюрный камень. Далее произошло опрокидывание».

В результате ДТП водитель и три пассажира Ford (21-летние молодые люди и 20-летняя девушка) получили травмы, понадобилась госпитализация. Еще одна пассажирка — 22-летняя жительница Барановичей — самовольно покинула больницу после оказания медпомощи.

На девушку, которая уходила от погони ГАИ и опрокинулась на Ford в центре Минска, завели уголовное дело

Установлено, что управляла машиной 23-летняя водитель. Сегодня СК сообщает, что она была пьяна — 1,82 промилле в крови. «В июне 2018 года девушка привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за что была лишена водительского удостоверения на три года», — дополнили следователи.

На девушку, которая уходила от погони ГАИ и опрокинулась на Ford в центре Минска, завели уголовное дело

В отношении 23-летней девушки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК РБ («Нарушение ПДД лицом, управляющим ТС в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений»). Санкция статьи — лишение свободы до 7 лет с лишением прав. Более мягкой альтернативы лишению свободы статья не предусматривает.

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Минувший понедельник начался с вести о серьезном ДТП на путепроводе, который связывает проспект Независимости и улицу Московскую. Там Ford Focus, в котором находились...
 
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