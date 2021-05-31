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Абсурд дня! На подростка завели уголовное дело - избил бутылкой... мусорку
Источник материала: Партизан
В Мозыре уголовное дело завели на учащегося колледжа за то, что повредил... урну.
1 мая 17-летний парень несколько раз ударил по мусорке пустой стеклянной бутылкой. В это время его на видео снимал знакомый.
Позже парня задержали и возбудили уголовное дело за хулиганство.
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В Мозыре уголовное дело завели на учащегося колледжа за то, что повредил... урну.
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