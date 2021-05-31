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Ночные заморозки ожидаются 1 июня в Беларуси

31.05.2021 18:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ночные заморозки ожидаются 1 июня в Беларуси
Фото: ОНТ
Финал календарной весны оказался холодным, средняя температура до 4°C ниже нормы, а по северу страны и вовсе отмечались заморозки до -2°C. И начало первого летнего месяца также будет прохладным. Утром во вторник большая вероятность заморозков до -3°C.

В начале лета в атмосфере над Беларусью на периферии скандинавского антициклона будет преобладать северная тяга ветров. Они несут с собой новые порции воздуха полярного происхождения.

Итак, во вторник переменная облачность и без осадков. Влажность до 50%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-восточный умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура в большинстве районов до +11°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4…6°C прохладнее.

В середине дня столбики термометров поднимутся до +15…+16°C. А к вечеру – на 1-2°C ниже.

В среду метеоусловия продолжит формировать холодная юго-восточная периферия скандинавского антициклона. По-прежнему переменная облачность. Влажность до 50%. Ветер северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура ночью от +4°C по северу до +10°C по югу, днем +17…+22°C. А с четверга в нашу страну начнет постепенно поступать более теплая воздушная масса и температурный фон постепенно повысится. Существенных осадков не ожидается, кратковременные дожди пройдут лишь в выходные.
 
 
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Метеоусловия продолжит формировать холодная периферия скандинавского антициклона.
 
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