Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ночные заморозки ожидаются 1 июня в Беларуси Метеоусловия продолжит формировать холодная периферия скандинавского антициклона.

В начале лета в атмосфере над Беларусью на периферии скандинавского антициклона будет преобладать северная тяга ветров. Они несут с собой новые порции воздуха полярного происхождения.Итак, во вторник переменная облачность и без осадков. Влажность до 50%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-восточный умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.Утром температура в большинстве районов до +11°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4…6°C прохладнее.В середине дня столбики термометров поднимутся до +15…+16°C. А к вечеру – на 1-2°C ниже.В среду метеоусловия продолжит формировать холодная юго-восточная периферия скандинавского антициклона. По-прежнему переменная облачность. Влажность до 50%. Ветер северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура ночью от +4°C по северу до +10°C по югу, днем +17…+22°C. А с четверга в нашу страну начнет постепенно поступать более теплая воздушная масса и температурный фон постепенно повысится. Существенных осадков не ожидается, кратковременные дожди пройдут лишь в выходные.