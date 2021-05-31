Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Мы были в шаге от безвиза": Лавров об отношениях РФ и ЕС

По его словам, Россия готова нормализовать отношения с ЕС исключительно на основе равноправия. Об этом Лавров заявил после встречи с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

"Мы подтвердили готовность отношения нормализовать, возобновить диалог, но исключительно на основе равноправия, взаимного уважения, выстраивания баланса интересов без каких-либо односторонних требований и предварительных условий", – сказал Лавров.

И добавил, что те приоритеты, которые Португалия озвучивала во время председательства в Совете Европы, вписываются в сферы потенциального сотрудничества.

"Мы исходим из того, что Россия и Евросоюз находятся рядом и несут совместную ответственность за поддержание стабильности, безопасности на нашем общем геополитическом пространстве... Не должно появляться новых разделительных линий, попыток обрести конкурентное преимущества за счет ущемления законных интересов партнеров под тем или иным предлогом", – заявил глава МИД РФ.

Фрагмент выступления Сергея Лавров слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Отношения России и ЕС

Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма. Страны ЕС обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве все обвинения опровергают и заявляют, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма "закрыт окончательно". Санкции Запада против России в Москве называют контрпродуктивными.

Обострились отношения весной 2021-го после обвинений Чехии в адрес России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов, в ответ Москва объявила персонами "нон-грата" 20 сотрудников чешской дипмиссии. Все обвинения в РФ назвали "абсурдными, голословными и надуманными".

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