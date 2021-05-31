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Ученые из Шотландии испытали препарат, убивающий раковые клетки

31.05.2021 18:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Ученые из Шотландии успешно испытали препарат, который может убивать раковые клетки, не повреждая при этом здоровые ткани, сообщило издание Evening Standard.

Исследователи из  Эдинбургского университета соединили уничтожающую рак молекулу SeNBD с пищевым веществом, чтобы "заставить" злокачественные клетки поглощать их.

"Комбинация SeNBD с химическим пищевым соединением становится идеальной добычей для вредных клеток, которые поглощают ее, не подозревая о токсичности", – говорится в материале газеты.

Сообщается, что молекула SeNBD – это фотосенсибилизатор, то есть она активно действует только при свете. Поэтому хирург может сам решать, когда активизировать лекарство, это в свою очередь снижает вероятность повреждения здоровых тканей.

При этом пока ученые говорят о том, что сейчас нужно провести дополнительные медицинские испытания препарата.

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Теги: Минск
 
 
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Пока ученые говорят о том, что сейчас нужно провести дополнительные медицинские испытания препарата.
 
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