Белорусы пожаловались КГК на высокие штрафы лизинговых организаций и ломбардов

Комитет госконтроля провел «горячую линию» на тему взаимоотношений граждан с лизинговыми и микрофинансовыми организациями.



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Большинство обращений на «горячую линию» касалось несоразмерно высоких штрафов за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам, которые граждане заключили с лизинговыми организациями, ломбардами, финансовыми и кредитными брокерами, сообщает пресс-служба КГК.

«Горячую линию» провел заместитель начальника управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков КГК Александр Стукан.

Жительница Барановичей сообщила, что ее сын заключил договор с лизинговой организацией на 350 рублей. После того как мужчина на несколько дней просрочил оплату платежей, он получил исполнительный лист на 2,5 тысячи рублей и выплатил эту сумму, однако через несколько месяцев получил еще один исполнительный лист — уже на 10 тысяч рублей.

По словам жительницы Гродно, она заключила договор с лизинговой организаций на 300 рублей. За несвоевременную оплату лизинговых платежей ей было предъявлено к взысканию свыше 1,7 тысячи рублей.

Жительница Копыльского района Минской области сообщила на «горячую линию», что ее сын для получения кредита в банке заключил договор с кредитным брокером, стоимость услуг которого составила 700 рублей. За то, что мужчина не оплатил эти услуги, ему было предъявлено к взысканию почти 2,9 тысячи рублей.

Всем обратившимся на «горячую линию» были даны разъяснения по поднятым вопросам либо рекомендации об обращении в соответствующие компетентные органы. Некоторые обращения взяты на контроль.