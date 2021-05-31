BMWCup: где еще можно увидеть BMW M3 E30 DTM?

Источник материала: Onliner На закате гоночного уик-энда прошли соревнования среди любителей и фанатов марки BMW, организатором которых выступает клуб BMWCup. Это те ценители, которые проявляют себя не на городских улицах, а на гоночном треке — только здесь можно выпустить на волю скрытый потенциал лошадиных сил «баварцев» безопасно для окружающих и самого себя.













На мероприятие собралась элита прошлого века и последних десятилетий. Автомобили и участники поделены на подгруппы по классу: Unlim, Sport, Standart. Линейка MSport была представлена следующими моделями: M135 E87, M3 E30 DTM, M3 E46, M3 E92 GT, M4 F82, M6 E63, Z4-M Convertible.



















Особое внимание привлекло появление в техническом парке M3 E30 DTM. Серия DTM выпускалась лимитированным тиражом с 1987 по 1992 год. Сразу стоит оговориться, что это не оригинальный DTM, а реплика. Уверяют, что «снаряд» собирался по чертежам, схемам и фото оригинала. Заводской четырехцилиндровый атмосферный двигатель S14B25 доработан. В итоге мотор крутится до 9 тыс. оборотов и выдает чуть менее 300 л. с.









Из инновационного для наших широт — узлы пневматических домкратов, с помощью которых автомобиль поднимают на время пит-стопа. Такие устройства можно увидеть в техпарках Европы или Америки. Были и те пилоты, которые не постеснялись прихватить на трек чехлы для поддержания температуры шин.













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