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Автономный дрон, вероятно, без команды отслеживал людей и атаковал их (видео)
Источник материала: Onliner
В отчете Совета безопасности ООН по Ливии сообщается о возможно первом задокументированном случае охоты автономного дрона за живой мишенью с последующей атакой. Квадрокоптер, предположительно, был произведен в Турции компанией STM и применялся в 2020 году. Kargu-2 (так обозначен дрон) якобы предназначен для атаки взрывчаткой.
Существование самого дрона не является тайной, однако его применение как «робота-убийцы» уже вызвало опасения со стороны экспертов. По их словам, существование подобной машины указывает на недостаток регулирования в данной сфере вооружения.
Дроны применяли тактику камикадзе, уничтожаясь вместе с противником, и действовали «весьма эффективно». В отчете говорится, что квадрокоптеры, вероятно, были настроены работать без связи с оператором или системой управления, самостоятельно определяя цель и атакуя ее.
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В отчете Совета безопасности ООН по Ливии сообщается о возможно первом задокументированном случае охоты автономного дрона за живой мишенью с последующей атакой....
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