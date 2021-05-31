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Автономный дрон, вероятно, без команды отслеживал людей и атаковал их (видео)

31.05.2021 18:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В отчете Совета безопасности ООН по Ливии сообщается о возможно первом задокументированном случае охоты автономного дрона за живой мишенью с последующей атакой. Квадрокоптер, предположительно, был произведен в Турции компанией STM и применялся в 2020 году. Kargu-2 (так обозначен дрон) якобы предназначен для атаки взрывчаткой.

Существование самого дрона не является тайной, однако его применение как «робота-убийцы» уже вызвало опасения со стороны экспертов. По их словам, существование подобной машины указывает на недостаток регулирования в данной сфере вооружения.

Дроны применяли тактику камикадзе, уничтожаясь вместе с противником, и действовали «весьма эффективно». В отчете говорится, что квадрокоптеры, вероятно, были настроены работать без связи с оператором или системой управления, самостоятельно определяя цель и атакуя ее.

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В отчете Совета безопасности ООН по Ливии сообщается о возможно первом задокументированном случае охоты автономного дрона за живой мишенью с последующей атакой....
 
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