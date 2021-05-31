







Рискнет ли Беларусь оставить Украину без горючего? Теоретически, при наличии политической воли, белорусские производители могут создать в Украине дефицит горючего, считают украинские эксперты.





Однако, по их мнению, при таком сценарии «штормить» украинский рынок будет недолго. Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что от всех возможных ограничений выигрывает прежде всего украинский производитель, а выпадающие объемы топлива можно заместить импортом из Литвы, Польши, других стран.





Ситуация не является критической. Рынок моторных топлив Украины достаточно диверсифицирован. В случае уменьшения объемов или паузы в поставках из Беларуси трейдеры закупят бензин А-95 из других источников», — говорят источники Нефтегазовой ассоциации.

К тому же сокращение поставок топлива в Украину рикошетом бьет и по самой Беларуси. По данным Госстата, только за первый квартал 2021 года в Украину из Беларуси зашло «нефти и продуктов ее перегонки» на $511 млн. Это 60% всего белорусского экспорта в Украину.





В торговой войне Беларусь рискует больше, чем Украина, считают эксперты. Общий товарооборот между Украиной и Беларусью в январе — марте 2021-го составил $1,2 млрд. При этом Украина — второй по величине экспортный рынок для Беларуси, за первые четыре месяца страна занимала 11% в структуре белорусского экспорта, сумма поставок — почти $1 млрд. Потоки из Украины в Беларусь скромнее, но украинский импорт все равно входит в топ-5.





Для Украины Беларусь — менее значимый торговый партнер. Она не входит в топ-10 крупнейших импортных рынков (15-е место и 2,2% от общего объема) и занимает шестую позицию в списке ключевых экспортеров (5,7%).





Беларусь продает Украине в несколько раз больше, чем покупает. В январе — марте разница была трехкратной: $932 млн экспорта (из Беларуси в Украину) против $312 млн импорта (из Украины в Беларусь).





пишет biz.liga.net Для сравнения: крупнейший импортер Украины — Китай поставил в страну за четыре месяца 2021 года товаров на $1,9 млрд, Польша — на $1,1 млрд. По важности экспортного рынка для Украины Беларусь уступает не только странам из топ-10, а и Венгрии, США, Румынии и Чехии,biz.liga.net













Фото: pravda.com.ua