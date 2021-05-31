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СМИ: При сценарии торговой войны с Беларусью рынок Украины "штормить" будет недолго

31.05.2021 19:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинское издание liga.net проанализировало, кому будет хуже, если между Беларусью и Украиной начнется торговая война, и насколько обе страны зависимы друг от друга.



Рискнет ли Беларусь оставить Украину без горючего? Теоретически, при наличии политической воли, белорусские производители могут создать в Украине дефицит горючего, считают украинские эксперты.

Однако, по их мнению, при таком сценарии «штормить» украинский рынок будет недолго. Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что от всех возможных ограничений выигрывает прежде всего украинский производитель, а выпадающие объемы топлива можно заместить импортом из Литвы, Польши, других стран.

Ситуация не является критической. Рынок моторных топлив Украины достаточно диверсифицирован. В случае уменьшения объемов или паузы в поставках из Беларуси трейдеры закупят бензин А-95 из других источников», — говорят источники Нефтегазовой ассоциации.
К тому же сокращение поставок топлива в Украину рикошетом бьет и по самой Беларуси. По данным Госстата, только за первый квартал 2021 года в Украину из Беларуси зашло «нефти и продуктов ее перегонки» на $511 млн. Это 60% всего белорусского экспорта в Украину.

В торговой войне Беларусь рискует больше, чем Украина, считают эксперты. Общий товарооборот между Украиной и Беларусью в январе — марте 2021-го составил $1,2 млрд. При этом Украина — второй по величине экспортный рынок для Беларуси, за первые четыре месяца страна занимала 11% в структуре белорусского экспорта, сумма поставок — почти $1 млрд. Потоки из Украины в Беларусь скромнее, но украинский импорт все равно входит в топ-5. 

Для Украины Беларусь — менее значимый торговый партнер. Она не входит в топ-10 крупнейших импортных рынков (15-е место и 2,2% от общего объема) и занимает шестую позицию в списке ключевых экспортеров (5,7%).

Беларусь продает Украине в несколько раз больше, чем покупает. В январе — марте разница была трехкратной: $932 млн экспорта (из Беларуси в Украину) против $312 млн импорта (из Украины в Беларусь).

Для сравнения: крупнейший импортер Украины — Китай поставил в страну за четыре месяца 2021 года товаров на $1,9 млрд, Польша — на $1,1 млрд. По важности экспортного рынка для Украины Беларусь уступает не только странам из топ-10, а и Венгрии, США, Румынии и Чехии, пишет biz.liga.net



Фото: pravda.com.ua
 
 
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Украинское издание liga.net проанализировало, кому будет хуже, если между Беларусью и Украиной начнется торговая война, и насколько обе страны зависимы друг от друга.
 
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