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СМИ: Сборную Беларуси ждет разбор полетов. Наверняка не промолчит и главный болельщик. Достанется всем — и легионерам, и своим, и тренерам, и игрокам

31.05.2021 19:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Единственный позитив для Беларуси на этом чемпионате мира — никто не вылетает, спасибо ковиду".

В то, что окончательно развалившиеся после неудач соседи отберут очки у России, не верится, так что они должны остаться последними в группе — ниже Дании и ниже, как ни позорно для них это выглядит, Великобритании. Турнир отобрали, флаг сняли, а теперь и спортивный результат хуже некуда, пишет российский "Спорт-Экспресс".

При этом хоккей сейчас в Беларуси вовсе не деградирует, а, наоборот, развивается. Совсем недавно мы видели на ЮЧМ отличную сборную, которая почти на равных билась с двумя будущими финалистами — Россией и Канадой. Прорывной сезон у Егора Шаранговича, который и в минском «Динамо» феерил, и в «Нью-Джерси» мощно ворвался в основу, большие шансы через год-два повторить что-то подобное в «Вашингтоне» у Алексея Протаса.

И на этом ЧМ Беларусь была небезнадежна: шведов обыграла, с чехами очками зацепилась. Но по итогу два удачных матча выглядят как случайности в череде логичных провалов.

Фигура тренера Михаила Захарова со всех сторон накрывает каким-то анахронизмом. Классический пример специалиста, которых было множество в девяностые или нулевые, но совсем устаревших в 2021 году. Сыграть против фаворита в откат, упереться, отбиться — на это команда Захарова была способна. Что-то поменять, пойти первым номером, чтобы справиться с Великобританией или не дать вернуться в игру Дании, — это уже для более разнообразных тренеров.

Совсем неудивительно, что вместе с плохими результатами от Захарова пошла и критика натурализованных белорусов вроде Ника Бэйлена — мол, вон кто не старается и во всем виноват. Ждать от канадцев или американцев, что они будут умирать за новую родину, наивно, но не отделаться от ощущения, что у условного Крэйга Вудкрофта, работающего с минским «Динамо», тот же Бэйлен или Паре с Принсом показали бы себя по-другому.

Удачный пример перед глазами — Казахстан с тренером «Барыса» Юрием Михайлисом уже набрал 10 очков и находится в шаге от выхода в плей-офф. Там тоже легионеры, тоже базовый клуб в КХЛ — при этом общий уровень таланта местных хоккеистов уступает белорусскому. На долгосрочную перспективу тем более, никаких Шаранговичей и Протасов среди казахстанской молодежи нет и близко.

Этот чемпионат мира особенный в том смысле, что благодаря ковиду и слабым составам фаворитов практически любая сборная, кроме совсем посредственной Италии, а также Великобритании, которой хватило сил на сенсации, могла побороться за плей-офф — при грамотной работе тренера и организации. Конечно, России, Чехии или Швейцарии гораздо проще, чем белорусам, но, если когда-либо они нацеливались на четвертьфинал, надо было брать эту возможность сейчас.

Теперь же сборную ждет разбор полетов. Уже выступили с критикой Михаил Грабовский и Андрей Степанов, наверняка не промолчит и главный белорусский болельщик. Достанется всем — и легионерам, и своим, и тренерам, и игрокам. Еще и минскому «Динамо» перепадет. Единственный позитив — не вылетели.
 
 
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