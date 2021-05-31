﻿ Глава МИД Беларуси о €3 миллиардах ЕС на поддержку демократии: «Это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава МИД Беларуси о €3 миллиардах ЕС на поддержку демократии: «Это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию»

31.05.2021 19:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Владимир Макей высказался о 3-миллиардной помощи Евросоюза на реформы в Беларуси, о которой говорит оппозиция


Макей высказался о 3 миллиардах евро помощи ЕС на реформы в Беларуси. Фото: pixabay.com

В интервью российскому изданию «Коммерсантъ» Владимир Макей высказал позицию белорусских властей насчет заявлений ЕС о намерении финансово поддержать развитие демократии в Беларуси. Евросоюз заявлял о 3 миллиардах евро на демократические реформы, пишет kp.by.

Министр иностранных дел сказал, что о приготовленных для Беларуси 3 миллиардах евро от Евросоюза заявляют оппоненты белорусских властей. Оппозиционеров белорусский министр назвал «беглыми оппонентами», которые, с его слов, также заявляют о том, что все «сделанное за последние 25 лет будет уничтожено, а на руинах будет строиться новое демократическое государство».


Глава МИД Беларуси заявил, что в 2010 году ЕС заявляло о 5 миллиардах для Беларуси. Фото: pixabay.com

- Президент, выступая в парламенте, сказал, что об этих миллиардах мы слышим еще с 2010-го года. Тогда, по-моему, нам обещали 5 миллиардов евро, но сейчас цифра немного уменьшилась, - напомнил Макей.

Также глава белорусского дипведомства подчеркнул, что данные суммы от властей ЕС в Беларусь не поступали, мол, «не видно было и тех 5 миллиардов, и этих 3 миллиардов».

- Это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это малая толика в нашем экспорте, - пояснил он.

Также Владимир Макей высказался о санкция западных стран против Беларуси. Заявил, что санкционное давление только лишь способствует сближению Беларуси с Россией.

Читайте на WWW.KP.BY: https://www.kp.by/online/news/4311348/
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Макей высказался о 3-миллиардной помощи Евросоюза на реформы в Беларуси, о которой говорит оппозиция
 
Новости дня
Новости разные
 
«У Крамля даволі сур’ёзны арсенал прымусу Лукашэнкі». Эксперты пракаментавалі вынікі ды наступствы перамоваў у Сочы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by