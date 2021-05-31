Глава МИД Беларуси о €3 миллиардах ЕС на поддержку демократии: «Это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию»





Макей высказался о 3 миллиардах евро помощи ЕС на реформы в Беларуси. Фото: pixabay.com





пишет kp.by. В интервью российскому изданию «Коммерсантъ» Владимир Макей высказал позицию белорусских властей насчет заявлений ЕС о намерении финансово поддержать развитие демократии в Беларуси. Евросоюз заявлял о 3 миллиардах евро на демократические реформы,kp.by.





Министр иностранных дел сказал, что о приготовленных для Беларуси 3 миллиардах евро от Евросоюза заявляют оппоненты белорусских властей. Оппозиционеров белорусский министр назвал «беглыми оппонентами», которые, с его слов, также заявляют о том, что все «сделанное за последние 25 лет будет уничтожено, а на руинах будет строиться новое демократическое государство».









Глава МИД Беларуси заявил, что в 2010 году ЕС заявляло о 5 миллиардах для Беларуси. Фото: pixabay.com





- Президент, выступая в парламенте, сказал, что об этих миллиардах мы слышим еще с 2010-го года. Тогда, по-моему, нам обещали 5 миллиардов евро, но сейчас цифра немного уменьшилась, - напомнил Макей.





Также глава белорусского дипведомства подчеркнул, что данные суммы от властей ЕС в Беларусь не поступали, мол, «не видно было и тех 5 миллиардов, и этих 3 миллиардов».





- Это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это малая толика в нашем экспорте, - пояснил он.





Также Владимир Макей высказался о санкция западных стран против Беларуси. Заявил, что санкционное давление только лишь способствует сближению Беларуси с Россией.





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