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Марину Золотову и Елену Толкачеву обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов
31.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Суд оставил главного редактора и журналиста TUT.BY под стражей.
31 мая Минский городской суд в закрытом режиме рассмотрел жалобу на помещение под стражу главного редактора TUT.BY Марины Золотовой и журналиста портала Елены Толкачевой. Стало известно, что их обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.1 ст. 16 ч.2 ст. 243 УК), санкция статьи предусматривает до 5 лет «химии» или от 3 до 7 лет лишения свободы, сообщает
Суд оставил в силе самую суровую меру пресечения в виде заключения под стражу. Исходя из практики можно предложить, что она избрана на два месяца, задержаны сотрудники компании были 18 мая, находятся в СИЗО №1 (т.н. Володарка).
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Суд оставил главного редактора и журналиста TUT.BY под стражей.
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