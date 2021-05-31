Марину Золотову и Елену Толкачеву обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов

Источник материала: Салiдарнасць

Суд оставил главного редактора и журналиста TUT.BY под стражей.

31 мая Минский городской суд в закрытом режиме рассмотрел жалобу на помещение под стражу главного редактора TUT.BY Марины Золотовой и журналиста портала Елены Толкачевой. Стало известно, что их обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.1 ст. 16 ч.2 ст. 243 УК), санкция статьи предусматривает до 5 лет «химии» или от 3 до 7 лет лишения свободы, сообщает TUT.BY .

Суд оставил в силе самую суровую меру пресечения в виде заключения под стражу. Исходя из практики можно предложить, что она избрана на два месяца, задержаны сотрудники компании были 18 мая, находятся в СИЗО №1 (т.н. Володарка).

Всего по делу TUT.BY задержано 15 человек , в том числе сотрудники редакции, которые по своей работе не связаны с экономической деятельностью компании, уплатой налогов и юридическими аспектами работы.