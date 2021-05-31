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Кипр запретил «Белавиа» входить в свое воздушное пространство

31.05.2021 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

До 28 августа белорусским самолетам запрещено входить в кипрское воздушное пространство, а кипрским — в белорусское.

Кипр запретил «Белавиа» входить в свое воздушное пространство

Об этом сообщила кипрская Служба аэронавигационной информации департамента гражданской авиации.

Из указанных ограничений исключены гуманитарные рейсы, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации самолеты.

«Белавиа» выполняла на Кипр пять рейсов в неделю. Пока авиакомпания может выполнять полеты в Россию, Турцию, Египет, ОАЭ, страны Кавказа и Центральной Азии.

 
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До 28 августа белорусским самолетам запрещено входить в кипрское воздушное пространство, а кипрским — в белорусское.
 
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