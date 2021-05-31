Кипр запретил «Белавиа» входить в свое воздушное пространство

До 28 августа белорусским самолетам запрещено входить в кипрское воздушное пространство, а кипрским — в белорусское.





Об этом сообщила кипрская Служба аэронавигационной информации департамента гражданской авиации.

Из указанных ограничений исключены гуманитарные рейсы, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации самолеты.

«Белавиа» выполняла на Кипр пять рейсов в неделю. Пока авиакомпания может выполнять полеты в Россию, Турцию, Египет, ОАЭ, страны Кавказа и Центральной Азии.