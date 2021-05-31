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Генпрокуратура вынесла предупреждение газете «Новы час»

31.05.2021 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Предупреждение газете «Новы час» получено за публикации «Не вельмі заўважнае, але важнае», опубликованную 26 февраля, «Дымавая заслона з наступствамі» и «Складаней за ўсё прымаць беззаконне» из номера газеты за 9 апреля.

Генпрокуратура вынесла предупреждение газете «Новы час»

По мнению Генпрокуратуры, авторы публикаций «использовали определенные выражения и обороты речи, которые способствовали нагнетанию напряженности в обществе, разжиганию ненависти и вражды в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов как отдельных социальных групп населения».

Весной газете уже было вынесено предупреждение от Мининформа. Изданию вменили распространение информации, «способной нанести вред национальным интересам».

 
 
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Предупреждение газете «Новы час» получено за публикации «Не вельмі заўважнае, але важнае», опубликованную 26 февраля, «Дымавая заслона з наступствамі» и...
 
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