Генпрокуратура вынесла предупреждение газете «Новы час»

Предупреждение газете «Новы час» получено за публикации «Не вельмі заўважнае, але важнае», опубликованную 26 февраля, «Дымавая заслона з наступствамі» и «Складаней за ўсё прымаць беззаконне» из номера газеты за 9 апреля.





По мнению Генпрокуратуры, авторы публикаций «использовали определенные выражения и обороты речи, которые способствовали нагнетанию напряженности в обществе, разжиганию ненависти и вражды в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов как отдельных социальных групп населения».

Весной газете уже было вынесено предупреждение от Мининформа. Изданию вменили распространение информации, «способной нанести вред национальным интересам».