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Генпрокуратура вынесла предупреждение газете «Новы час»
Источник материала: Навiны
Предупреждение газете «Новы час» получено за публикации «Не вельмі заўважнае, але важнае», опубликованную 26 февраля, «Дымавая заслона з наступствамі» и «Складаней за ўсё прымаць беззаконне» из номера газеты за 9 апреля.
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Весной газете уже было вынесено предупреждение от Мининформа. Изданию вменили распространение информации, «способной нанести вред национальным интересам».
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Предупреждение газете «Новы час» получено за публикации «Не вельмі заўважнае, але важнае», опубликованную 26 февраля, «Дымавая заслона з наступствамі» и...
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