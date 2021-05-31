ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналистку Глафиру Жук арестовали на 30 суток в день рождения

31.05.2021 19:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Задержанную 29 мая журналистку Глафиру Жук осудили на 30 суток ареста, сообщили в Белорусской ассоциации журналистов в понедельник.




"Журналистку Глафиру Жук в день ее 20-летия наказали арестом на 30 суток", - говорится в сообщении, пишет interfax.by.

С субботы Жук находится в минском изоляторе на Окрестина. 

14 мая журналистка освещала для "Народнай волі" суд па “делу студентов”. Тогда возле здания суда задержали несколько человек, в числе которых была журналистка TUT.BY Любовь Касперович. Последнюю обвинили в проведении несанкционированной акции и осудили на 15 суток ареста. 29 мая, когда задержали Жук, Касперович вышла на свободу.

Ранее (осенью 2020 года) Жук уже судили за нарушения порядка проведения массовых мероприятий по статье КоАП 23.34 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанную 29 мая журналистку Глафиру Жук осудили на 30 суток ареста, сообщили в Белорусской ассоциации журналистов в понедельник.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бело-красно-белый флаг подняли в Таллинне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by