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Цены на кофе подскочили до четырехлетнего максимума

31.05.2021 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цены на кофе сорта арабика поднялись до четырехлетнего максимума на фоне сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии, сообщает Trading Economics.

 
Стоимость июльского контракта на американской бирже ICE поднималась до максимальных с конца 2016 года $1,572 за фунт, прежде чем опуститься до $1,55.

Засуха в крупнейших странах-производителях кофе сорта арабика привела к снижению прогнозов урожая в этом сезоне, а также рискам для урожая в 2022 году. Тем временем экспорт из Колумбии, которая является вторым крупнейшим экспортером арабики, осложняется из-за антиправительственных протестов, сопровождающихся перекрытием дорог, пишет interfax.ru.

Между тем молоко в ближайший год может подорожать до рекордного уровня из-за роста спроса в Китае, сообщает Financial Times. Согласно прогнозу новозеландской молочной компании Fonterra, в течение 12 месяцев, которые начинаются 1 июня, молоко будет стоить 7,25-8,75 новозеландского доллара ($5,29-6,39) за килограмм сухого остатка. Это максимально высокий прогноз, который когда-либо давала компания.
 
 
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Цены на кофе сорта арабика поднялись до четырехлетнего максимума на фоне сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии, сообщает Trading Economics.
 
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