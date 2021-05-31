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Задержан вишер, похитивший у пенсионерки из Новополоцка 62 000 рублей. Он оказался учеником лицея
Источник материала: Партизан
18-летний ученик одного из лицеев столицы был задержан по подозрению в вишинге — по версии милиции именно он похитил 62 000 рублей со счетов пенсионерки из Новополоцка
Фото pixabay.com
Как
67-летнюю пенсионерку обрабатывали почти час, в итоге она сдалась и раскрыла пароли к личному кабинету интернет-банкинга и необходимые коды для подтверждения операций.
Под подозрение, как причастный к совершению этого преступления, попал 18-летний лицеист из Минска. Молодой человек по версии милиции занимался обналичкой выведенных со счетов новополочанки денег.
Себе он забрал часть похищенного, а остальное перевел зарубеж на счета подельников. В отношении юного жителя столицы возбудили уголовное дело. Сейчас проверяется, не причастен ли он к другим случаям вишинга в Беларуси, также силовики пытаются установить остальных участников похищения денег новополоцкой пенсионерки, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
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18-летний ученик одного из лицеев столицы был задержан по подозрению в вишинге — по версии милиции именно он похитил 62 000 рублей со счетов пенсионерки из...
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