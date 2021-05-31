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«Досрочные президентские выборы – летом, референдум – по осени». Какую пирамиду власти строит Лукашенко

31.05.2021 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Конституционная реформа» может ограничиться досрочными президентскими выборами. На этом будет поставлена точка в истории первого президента Беларуси.



Конституционная комиссия назвала роль и место ВНС в пирамиде власти, которую выстраивает Лукашенко.

ВНС определяет стратегию развития общества и государства, включая важнейшие направления внутренней и внешней политики, утверждает программу социально-экономического развития, определяет меры, направленные на обеспечение гражданского согласия, социально-политической стабильности в обществе. При необходимости – заслушивает отчеты президента, премьер-министра и иных органов государственной власти. ВНС предлагается наделить правом решать вопрос о легитимности выборов президента и об импичменте президента.

Конструкция новой пирамиды власти обрела конкретные очертания. Но что же все это означает?

Беларуская праўда адресовала этот вопрос доктору юридических наук, профессору Михаилу Пастухову.

-Это означает, что разработчики поправок в Конституцию расчищают дорогу для нового органа власти. Как говорят, с миру – по нитке, голому – рубашка. Так и с ВНС. Немножко взяли полномочий от президента, немного – от правительства, чуть-чуть – от парламента и что-то собрали. Вполне можно возглавить такую структуру отставному президенту.

Характерно, что эти полномочия позволяют управлять страной, курировать остальные органы власти и даже объявлять импичмент президенту. При этом предполагается, что президентом станет другой человек.

Тем самым, речь идет о новом руководящем органе, который по своему месту в системе власти претендует на роль второго парламента. Особенность этого парламента будет состоять в том, что его рабочим органом будет президиум. В итоге председатель ВНС и несколько приближенных будут управлять страной. Понятно, что это место готовится для действующего главы государства.

Такая трансформация власти может быть проведена через референдум. Возможно совмещение референдума с президентскими выборами, если новая редакция Конституции обнулит сроки полномочий органов власти (это предполагается). Однако в условиях острого политического кризиса могут быть объявлены досрочные президентские выборы по действующей Конституции и избирательному законодательству, а, значит, и под патронажем нынешнего состава ЦИК.

Сложившаяся в Беларуси ситуация к этому подталкивает. На этом может настаивать Путин. В этом заинтересована Европа и США. Срочно нужен новый президент, устраивающий Россию и белорусскую номенклатуру. Подходящие кандидаты имеются, в частности, Мясникович или Семашко. Однако кандидатам от оппозиции места опять не найдется.

Получается следующий расклад: досрочные президентские выборы – в июне, а в сентябре-октябре – референдум. При новом президенте должна пройти определенная либерализация. Например, освободят политзаключенных, пересмотрят некоторые одиозные приговоры, проведут чистку кадров, в том числе в силовых структурах. В результате страсти немного улягутся. Тогда можно проводить намеченную конституционную реформу.

-Но для этого потребуется референдум. Согласятся ли беларусы пролонгировать действующую систему власти, если Лукашенко получит право занять высшее место во властной пирамиде?

-Нельзя исключить, что после досрочных президентских выборов новая власть не захочет назначать референдум и лишний раз будоражить народ. Более того, отставному президенту может не найтись места в новой системе власти и придется ему искать место жительства подальше от Беларуси.

Сегодня главная проблема – разрешить острый конституционный кризис, который связан с действующим главой государства. А это можно сделать лишь путем досрочных президентских выборов. Они уже стоят в повестке дня: и Запада, и США, и России.

Условием этих выборов будет неучастие в них Лукашенко. Однако при любом их исходе он получит гарантии безопасности: как от преемника, так и от Кремля. В случае проведения референдума и принятия намечаемых поправок в Конституцию он может рассчитывать на занятие должности председателя ВНС с лидерскими полномочиями. Однако очевидно, что его время завершается. Удержаться у власти дальше не получится.

По моим прогнозам, так называемая «конституционная реформа» может ограничиться досрочными президентскими выборами. На этом будет поставлена точка в истории первого президента. И референдум может не понадобиться.
 
 
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«Конституционная реформа» может ограничиться досрочными президентскими выборами. На этом будет поставлена точка в истории первого президента Беларуси.
 
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