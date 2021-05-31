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Грабовский — игрокам сборной: освободите лавку, ее надо заслужить

31.05.2021 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тренер столичного "Динамо" Михаил Грабовский отреагировал на поражение сборной Беларуси от швейцарцев (0:6) в матче группового этапа чемпионата мира-2021 в Риге. Экс-лидер национальной команды, увидев вялую реакцию партнеров на силовой прием против Данилы Климовича, предложил им "освободить лавку".


Скриншот: youtube-канал минского "Динамо"

С такими бойцами и напарниками на лавке этому парню в этой сборной делать нечего, жаль. Освободите лавку, ее надо заслужить... — написал Грабовский в Инстаграме.

Команда Михаила Захарова, занимающая последнее место в группе "А", лишилась шансов на выход в плей-офф.

1 июня белорусы проведут последний матч групповой стадии с Командой ОКР.

Группа "А": Словакия — 12 очков (5 игр), Команда ОКР — 12 (5), Швейцария — 12 (6), Чехия — 8 (5), Дания — 8 (6), Швеция — 6 (5), Великобритания — 4 (6), БЕЛАРУСЬ — 4 (6), пишет Прессбол.
 
 
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Тренер столичного "Динамо" Михаил Грабовский отреагировал на поражение сборной Беларуси от швейцарцев (0:6) в матче группового этапа чемпионата мира-2021 в Риге....
 
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