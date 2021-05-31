ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Эстонии сняли фильм о белорусских протестах при участии Шклярова

31.05.2021 19:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Агентство РБК сообщает, что отпущенный из белорусского СИЗО политтехнолог Виталий Шкляров стал продюсером художественного фильма «Минск» о белорусских протестах.



Лента почти готова, и премьера запланирована на осень 2021 года.
Съемки проходили в Эстонии. Ранее были попытки провести их в России. Общий бюджет фильма не раскрывается. Известно только, что эстонский Институт кино выделил примерно €80 тыс.

Режиссер — Борис Гуц. Известен в том числе тем, что снял на мобильные телефоны кино о миллениалах «Смерть нам к лицу». В нынешней картине «Минск» главные роли исполнили Анастасия Шемякина (главная роль в фильме «Ведьма» в 2020 году) и Алексей Маслодудов (играл в «Притяжении» Бондарчука-младшего).
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агентство РБК сообщает, что отпущенный из белорусского СИЗО политтехнолог Виталий Шкляров стал продюсером художественного фильма «Минск» о белорусских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кипр запретил «Белавиа» входить в свое воздушное пространство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by