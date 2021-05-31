Под Гродно водитель маршрутки принудительно высадил на трассе 80-летнюю пенсионерку. Говорит, от нее неприятно пахло

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сообщил БЕЛТА старший инспектор ОИОС УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский. Добраться домой ей помогли сотрудники милиции,БЕЛТА старший инспектор ОИОС УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.





Пенсионерка на автовокзале в Гродно приобрела билет до Щучина. Села в маршрутку, по пути разговаривала с другими пассажирами. В районе поселка Береговой водитель начал высказывать ей претензии. По его мнению, пассажирка попрошайничала, от нее плохо пахло. На ближайшей остановке водитель выгнал 80-летнюю бабушку из салона.









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Позже он пояснил, что просьбы высадить бабушку от других пассажиров не получал. А решение принял в соответствии с Правилами перевозок", - рассказал Ярослав Василевский.





Женщина дошла до ближайшего придорожного магазина. Его сотрудники вызвали милицию. Правоохранители доставили пенсионерку в Щучин, где ее ждали родственники. Пенсионерка написала заявление в Гродненский РОВД с просьбой разъяснить ей правомерность действий водителя. Проводится проверка.





пишет s13.ru. В милиции намеренно не называют транспортное предприятие, сотрудник которого оставил бабушку одну на дороге, надеясь на то, что его руководство проведет разъяснительную беседу со своими водителями, и следующий раз людей почтенного возраста, несмотря на показавшийся запах, довезут как минимум до города с автостанцией, где старому человеку можно будет укрыться от ветра и дождя,s13.ru.





К слову, в сети по данным с билета пенсионерки удалось найти перевозчика — это филиал "АП №17 г.Сморгонь" ОАО "ГРОДНООБЛАВТОТРАНС".